Little-Mix-Sängerin Perrie Edwards und Alex sind verheiratet

Perrie Edwards (32) und Alex Oxlade-Chamberlain (32) haben geheiratet! Die Sängerin und der Fußballer gaben sich in Quinta do Lago an der portugiesischen Algarve das Jawort – und das in einer intimen, zurückhaltenden Zeremonie, die "gar nicht hätte schöner sein können", wie ein Insider gegenüber The Sun berichtet. Besonders rührend: Ihr gemeinsamer Sohn Axel übernahm eine besondere Rolle bei der Trauung. "Es war ein inniger und emotionaler Tag. Perrie sah absolut strahlend aus und Alex hörte nicht auf zu lächeln. Es war ein wirklich wunderschöner Tag", so der Vertraute weiter.

Vor der Trauung hatte das Paar die Gäste mit einer opulenten Vorhochzeitsparty empfangen. Im Anschluss an die Zeremonie feierte das frisch getraute Paar mit seinen engsten Gästen im nahegelegenen Restaurant Parrilla Natural, das uruguayisch inspirierte Küche serviert und mit einer malerischen Lage in der Algarve punktet. Zu den Feiernden zählten unter anderem Alexs ehemalige Fußballkollegen Carl Jenkinson und Harrison Reed sowie Perries Little-Mix-Kolleginnen Jade Thirlwall (33) und Leigh-Anne Pinnock (34). Die Gegend ist dem Paar übrigens vertraut – die beiden besitzen eine Villa in der Region und verbrachten dort bereits mehrere Urlaube.

Perrie und Alex sind seit 2016 ein Paar. Das "Ja" kommt rund vier Jahre nach ihrer Verlobung im Jahr 2022, und gerade einmal fünf Monate, nachdem Perrie ihre gemeinsame Tochter Alanis Valentine zur Welt gebracht hatte. Für Perrie ist die Hochzeit auch deshalb ein sehr besonderer Moment, weil die vergangenen Jahre für sie nicht nur von Glück geprägt waren. In dem Podcast "We Need To Talk" sprach die Musikerin offen darüber, dass sie zwei Fehlgeburten erlitten habe, eine vor der Geburt ihres Sohnes und eine weitere danach.

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Instagram / perrieedwards Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards im Juli 2024

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Instagram / perrieedwards Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards, Juni 2025

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Instagram / perrieedwards Perrie Edwards mit Alex Oxlade-Chamberlain und ihrem Sohn Axel an Weihnachten 2025