Nach sieben Jahren: aespa machten erstmals drei Wochen Pause

Nach sieben Jahren im Musikgeschäft haben die K-Pop-Girlgroup aespa zum ersten Mal eine längere Auszeit genossen – doch die ersehnten drei freien Wochen waren für die Mitglieder alles andere als einfach. In der YouTube-Show "ZIP DAESUNG", moderiert von Daesung, blickten die Sängerinnen jetzt offen auf diesen besonderen Meilenstein zurück. Dabei gaben vor allem Winter und Giselle zu, dass es nicht einfach war, sich an die freie Zeit zu gewöhnen und überhaupt richtig abzuschalten. "Wir wussten nicht, wie wir uns ausruhen sollten", gaben die beiden ehrlich zu.

Winter verbrachte ihre freie Zeit auf Hawaii, doch allzu lange hielt sie es dort nicht aus. Nach etwa drei bis vier Tagen wurde sie unruhig und gelangweilt, und so entschied sie sich, früher als geplant zurückzukehren. Die Zeit, die sie auf der Insel verbrachte, nutzte sie dennoch zum Entspannen: Sie lag am Strand, schaute Filme und schlief viel – eine ruhige, aber für sie erfrischende Erfahrung. Giselle hingegen reiste nach Los Angeles, wo sie ihrer kreativen Ader freien Lauf ließ und weiter an Musik arbeitete. Richtig ausruhen sei sie schlicht nicht gewohnt, erklärte sie laut allkpop. Doch obwohl sie auch in der Auszeit nicht vollständig vom Arbeiten loskam, beschrieb sie die Zeit als genussvoll und heilsam – ohne jeden Druck. Denn die K-Pop-Branche kann sehr hart sein ...

aespa gehören seit ihrem Debüt im Jahr 2020 zu den erfolgreichsten K-Pop-Acts der aktuellen Generation. Die Gruppe besteht aus den vier Mitgliedern Giselle, Winter, Ningning und Karina, die auch Lust auf Schauspielerei hat, und steht beim Label SM Entertainment unter Vertrag. Ihr Album "LEMONADE" schaffte es zuletzt auf Platz neun der Billboard 200 – bereits ihr dritter Top-10-Eintrag in dieser Chartliste.

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Chung Sung-Jun/ Getty Images AsiaPac Karina, Winter, Giselle und Ningning bei The Fact Music Awards, Oktober 2023, Incheon

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Instagram / aespa_official Karina, Giselle, Winter und Ningning von aespa beim MCountdown, Seoul, Oktober 2024

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Getty Images aespa, K-Pop-Girlgroup

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