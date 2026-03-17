Hawaii-Urlaub: Sandra Vergara heizt Fans mit sexy Pics ein

Sandra Vergara hat sich eine Auszeit auf Hawaii gegönnt und ihre Follower mit sonnigen Schnappschüssen begeistert. Die jüngere (Adoptiv-)Schwester von Modern Family-Star Sofia Vergara (53) – Sofia begeistert seit 2009 als Gloria in der Serie – präsentierte sich in einem weinroten Stringbikini am Pool ihres Resorts und genoss sichtlich die tropische Atmosphäre. "Hawaii vol.1 daytime", schrieb die Schauspielerin und Immobilienmaklerin zu den Aufnahmen auf Instagram, die sie entspannt in der Sonne zeigen. Neben Poolaufnahmen teilte Sandra auch Bilder von einem Wasserfall, bei dem sie mit einem männlichen Begleiter posierte.

In den vergangenen Monaten hat Sandra vor allem durch ihre Teilnahme an der neunten Staffel der Netflix-Realityshow Selling Sunset für Aufsehen gesorgt. "Drei neue Gesichter bei Selling the OC. Und nur eins bei Selling Sunset! Und das bin ich", kündigte sie ihre Rolle in der beliebten Immobilienserie auf Social Media an. Trotz ihrer Arbeit als Immobilienmaklerin hat Sandra eine beachtliche Schauspielkarriere vorzuweisen und war bereits in zahlreichen Fernsehserien wie "The Bold And The Beautiful" und "CSI" zu sehen. Die gebürtige Kolumbianerin scheint ihre beruflichen Wege jedoch bewusst getrennt von ihrer berühmten Schwester zu gehen.

Sandra und Sofia zeigen sich nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit, obwohl sie sehr eng miteinander verbunden sind. Im November machten die Schwestern eine Ausnahme und posierten zusammen auf der Toty-Party in Miami, wo beide in schulterfreien Kleidern für Aufsehen sorgten. "Familie!", schrieb Sofia zu den Bildern, auf denen sie in einem korallenfarbenen Kleid und Sandra in einem zartrosa Kleid strahlten. Laut dem Portal E! ist Sandra tatsächlich Sofias Cousine, wurde aber als Kind von Sofias Familie adoptiert und ist gemeinsam mit ihr aufgewachsen. Die beiden pflegen bis heute eine enge Beziehung, halten ihr Privatleben jedoch weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

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Instagram / sandravergara Sandra Vergara postet sexy Bikini-Bilder.

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IMAGO / ZUMA Press Wire Sofía Vergara, Schauspielerin

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Getty Images Sandra Vergara bei der Premiere von "The Fury of the Fist and the Golden Fleece" in Beverly Hills, 24. Mai 2018.