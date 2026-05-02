Sohn von Sido und Charlotte Würdig feiert Podcast-Premiere

Der RTL+-Podcast "The Real Ex-Wives – mit Charlotte Würdig und Georgina Stumpf" wartet in der aktuellen Folge mit einem ganz besonderen Gast auf: Bo, der zwölfjährige Sohn von Charlotte und Rapper Sido (45), sitzt erstmals mit am Mikrofon – und redet dabei erstaunlich offen über das Aufwachsen im Rampenlicht. Während ein Teil der Fangemeinde das Debüt feiert und schwärmt, was er für ein "cooler Typ" oder "toller Bub" sei, hagelt es unter anderem in der Facebook-Kommentarspalte eines Videoausschnitts auch derbe Kritik. Skeptiker schimpfen, Kinder gehörten nicht ins Netz, und argwöhnen, man sollte die Kleinen doch nicht "auf Krampf vor die Kamera holen". Bo hingegen betont: Sein digitaler Weg sei in gewisser Weise eine logische Konsequenz seines berühmten Elternhauses.

Gelassenheit scheint bei den Würdigs aber ohnehin Programm zu sein, selbst wenn die Familienkonstellation alles andere als gewöhnlich ist. Georgina zog nach dem Liebes-Aus mit Sido kurzerhand bei dessen Ex-Frau Charlotte ein – eine Patchwork-WG, die Bo trocken mit "Ich finde das super" kommentiert. Die Hausherrin setzt dabei auf eine gesunde Balance zwischen TikTok und Realität. "Ich sage immer: Solange ihr dreckige Fingernägel vom Draußenspielen habt, dann dürft ihr auch Medienzeit haben", erklärt die Moderatorin. Diese bodenständige Erziehung scheint zu fruchten, denn trotz der glitzernden Online-Welt wirkt der Nachwuchs erstaunlich reflektiert und bislang weitestgehend unbeeindruckt vom elterlichen Ruhm.

Doch auch ernstere Themen wurden im Podcast mit Bo besprochen: die Zukunft. Nach seinen Plänen gefragt, erteilte Bo Rauschmitteln eine klare Absage, was vor dem Hintergrund von Sidos öffentlicher Drogenvergangenheit für viele Fans beruhigend wirkt. Auch Georgina gestand rückblickend ihre Suchtprobleme und betonte, während ihrer Beziehung mit Sido am Ende fast täglich konsumiert zu haben. Bo hingegen hat eine klare Grenze gezogen: Drogen seien für ihn ein absolutes No-Go. Dank der freundschaftlichen Basis zwischen Charlotte und Papa Sido scheint der Junge bislang einen guten Pfad zwischen Schlagzeilen der Vergangenheit und den eigenen Vorteilen als Kind berühmter Eltern gefunden zu haben.

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RTL+, "The Real Ex-Wives – mit Charlotte Würdig und Georgina Stumpf" Bo und Charlotte Würdig beim RTL+-Podcast "The Real Ex-Wives – mit Charlotte Würdig und Georgina Stumpf"

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Action Press / Bernd Kammerer Charlotte Würdig und Sido in Frankfurt am Main

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Instagram / charlottewuerdig Gerogina Stumpf und Charlotte Würdig, Podcasterinnen