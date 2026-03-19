Ex-FBI-Agent: Baldige Wende im Fall Nancy Guthrie möglich

Im Fall der seit Wochen vermissten Nancy Guthrie, der Mutter von Today-Moderatorin Savannah Guthrie (54), gibt es möglicherweise bald einen Durchbruch. Das jedenfalls glaubt der ehemalige FBI-Agent James Fitzgerald, der vor Kurzem in der Sendung "The Megyn Kelly Show" zu Gast war. Zusammen mit seiner Ex-Kollegin Maureen O'Connell sprach er über die neuesten Entwicklungen in dem mysteriösen Entführungsfall. Anlass für die Einschätzung der Ermittlungsexperten war die Aussage von Sheriff Chris Nanos aus dem Pima County, der vergangene Woche gegenüber NBC News erklärt hatte, dass die Polizei bereits das Motiv des mutmaßlichen Entführers kenne.

"Diese Ermittler wissen so viel mehr als wir", erklärte James in der Sendung von Moderatorin Megyn Kelly. Dass der Sheriff bereits früh im Ermittlungsverfahren verkündet habe, warum Nancy ins Visier geraten sei, bedeute, dass man eine klare Motivlage identifiziert habe. "Sie sind an etwas Großem dran. Sie könnten nur Schwierigkeiten haben, es zu beweisen", fügte Maureen hinzu. Sheriff Chris hatte in seinem Interview betont: "Wir glauben, wir wissen, warum er das getan hat, und wir glauben, dass es gezielt war." Konkrete Details zum möglichen Motiv des Verdächtigen wollte er jedoch nicht preisgeben und verwies auf die "Integrität der Ermittlungen". Der Sheriff bestätigte zudem, dass die Behörden bewusst bestimmte Informationen zurückhalten. "Wir haben viele Informationen, viele Spuren. Jetzt ist es Zeit, einfach zu arbeiten", erklärte er.

Die 84-jährige Nancy wird seit sechs Wochen vermisst. Zuletzt wurde sie am Abend des 31. Januar gesehen, als sie von ihrem Schwiegersohn Tommaso Cioni zu ihrem Haus in Tucson, Arizona, gebracht wurde. Tommaso steht seither unter intensiver öffentlicher Beobachtung, nachdem Nancy in der Nacht spurlos verschwand. Das FBI hat Überwachungsaufnahmen veröffentlicht, die eine maskierte Person zeigen, die offenbar an Nancys Türklingelkamera manipulierte. Zudem wurden DNA-Spuren am Tatort gefunden, die allerdings genetisches Material von mehreren Personen enthalten. Savannah hat kürzlich in einem emotionalen Instagram-Video unter Tränen eingeräumt, dass ihre Mutter "vielleicht schon weg" sei, und gleichzeitig die Belohnung für deren "Auffinden" auf eine Million Dollar erhöht.

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Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihrer Mutter Nancy

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Getty Images Savannah Guthrie, 2024

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Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihren Geschwistern, kurz nach der angeblichen Entführung ihrer Mutter, Februar 2026