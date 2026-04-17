Vermisste Mutter: Geheimer Code für Savannah Guthrie

Während Savannah Guthrie (54) täglich das Morgenmagazin "Today" auf NBC moderiert und dabei nicht weiß, wo ihre Mutter Nancy ist, soll der Sender hinter den Kulissen Vorkehrungen getroffen haben. Laut einem Bericht der Daily Mail soll es einen internen Geheimcode geben, der Savannah diskret darüber informiert, wenn es eine Entwicklung im Fall ihrer vermissten Mutter gibt. Konkret soll ihr die Regie mitteilen, dass sie "außerhalb des Sets gebraucht" wird – ein Signal, das bedeuten würde, dass es neue Informationen gibt. Ein Insider erklärte gegenüber der Daily Mail: "Wir würden sie sofort rausziehen, mitten in einem Segment wenn nötig." Savannah "würde verstehen, dass es Neuigkeiten über ihre Mutter gibt, und wir würden sie in ein Büro nehmen und es ihr mitteilen, während ein anderer Moderator als Eilmeldung darüber berichten würde."

Dieser vermeintliche Geheimcode hat nun die Aufmerksamkeit einer ehemaligen FBI-Agentin auf sich gezogen. Jennifer Coffindaffer äußerte sich kürzlich auf X zu dem Thema und deutete an, die Existenz eines solchen Codes könnte ein Hinweis darauf sein, dass "das FBI der Lösung näher ist, als die Menschen denken." Zwar betonte die pensionierte Agentin, sie würde überrascht sein, wenn die Behörden tatsächlich kurz vor einem Durchbruch stünden – aber sie fügte hinzu: "Das hat mich zum Nachdenken gebracht."

Savannahs Mutter Nancy ist seit dem 1. Februar vermisst. Die 84-Jährige soll in den frühen Morgenstunden jenes Sonntags entführt worden sein – Ermittler gehen davon aus, dass es gegen 2:30 Uhr morgens geschah, als ihr Herzschrittmacher die Verbindung zu ihrem Mobiltelefon verlor, das in ihrem Haus zurückblieb. Vor dem Haus wurden Blutspuren gefunden, die ihr zugeordnet werden konnten. Außerdem veröffentlichte das FBI Überwachungsvideos, die einen maskierten Verdächtigen zeigen, der offenbar versucht, die Türklingel-Kamera zu deaktivieren. Zudem wurde DNA-Material am Tatort sichergestellt, das noch ausgewertet wird. Die Familie hat die Belohnung für Hinweise auf Nancys Verbleib mittlerweile auf eine Million Dollar erhöht.

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Imago Savannah Guthrie in der "Today"-Show, Februar 2025

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Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihrer Mutter Nancy

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Imago Savannah Guthrie und ihre Mutter Nancy