Savannah Guthries Glaube auf der Probe: Hoffnung zu Ostern

Savannah Guthrie (54) hat sich am Ostersonntag mit einer emotionalen Botschaft an die Gemeinde ihrer Kirche Good Shepherd New York gewandt. Die Moderatorin nahm die Predigt per Video auf, die am 5. April im Livestream der Kirche in Manhattan ausgestrahlt wurde. Darin sprach sie offen über die Zweifel an ihrem Glauben, die sie in den vergangenen Wochen überkommen haben – eine Zeit, die sie als "Prüfung" beschreibt, wie Just Jared berichtet. Hintergrund ist das Verschwinden ihrer Mutter Nancy Guthrie, die seit dem 1. Februar vermisst wird. Die Aufnahme entstand nur einen Tag, bevor Savannah zu ihrer Sendung "Today" zurückkehren sollte, nachdem sie sich wochenlang von der Moderation zurückgezogen hatte.

In ihrer Ansprache gestand die Journalistin, dass sie in den dunkelsten Momenten daran gezweifelt habe, ob Jesus wirklich alle menschlichen Emotionen erlebt habe. "Ich habe mich gefragt, ob Jesus jemals diese besondere Wunde gefühlt hat, die ich fühle, diese schwere und einzigartig grausame Verletzung des Nichtwissens, der Unsicherheit und Verwirrung", sagte sie laut dem Magazin People. Sie habe bitter darüber nachgedacht, dass sie möglicherweise ein Gefühl entdeckt habe, das Jesus nicht kannte. Doch dann erinnerte sie sich an die drei Tage, die Jesus im Grab verbracht habe: "Am Kreuz rief er aus: 'Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?' Das ist der gequälte Schrei von jemandem, der die Antworten nicht kennt", erklärte sie. Trotz der dunklen Gedanken endete Savannah ihre Botschaft mit einer Botschaft der Hoffnung: "Ich glaube immer noch. Und so sage ich mit Überzeugung: Frohe Ostern."

Savannahs Mutter Nancy wurde zuletzt am Abend des 31. Januar in der Garage ihres Hauses in Tucson in Arizona gesehen. Am nächsten Tag wurde sie als vermisst gemeldet, nachdem sie nicht zu einem virtuellen Gottesdienst mit Freunden erschienen war. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen einen maskierten Eindringling, der in der Nacht ihres Verschwindens zur Haustür ging. Die Familie Guthrie hat eine Belohnung von bis zu einer Million Dollar für Hinweise ausgesetzt, die zu Nancys Auffinden führen. Zusätzlich bietet das FBI eine Belohnung von 100.000 Dollar (umgerechnet 86.767 Euro) an. Bislang wurden keine Verdächtigen in dem Fall identifiziert. Nichtsdestotrotz sollen die Ermittler dem Täter schon auf der Spur sein.

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Imago Savannah Guthrie ruft auf Instagram zur Suche nach ihrer Mutter Nancy Guthrie auf

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Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihrer Mutter Nancy

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Imago Savannah Guthrie und ihre Mutter Nancy