Mutter entführt: Savannah Guthrie kehrt zur Arbeit zurück

Savannah Guthrie (54) ist zurück am Pult der "Today"-Show. Zwei Monate nachdem ihre Mutter Nancy aus ihrem Zuhause in Tucson, Arizona, entführt wurde, nahm die NBC-Moderatorin am Montag wieder ihren Platz neben Co-Moderator Craig Melvin ein. In einem leuchtend gelben Kleid und umgeben von gelben Rosen eröffnete sie die Morgensendung um sieben Uhr Ortszeit mit den neuesten Nachrichten aus dem Iran, bevor sie sich an die Zuschauer wandte. "Es ist schön, wieder zu Hause zu sein", sagte Savannah zur Kamera. Craig erwiderte: "Ja, es ist schön, dich wieder zu Hause zu haben." Dann fügte die Moderatorin hinzu: "Okay, los geht's. Ob bereit oder nicht, lasst uns die Nachrichten machen."

Die Stimmung im Studio war spürbar emotional, auch wenn Savannah sich professionell durch die Sendung arbeitete. Bereits um kurz nach sieben Uhr machte sie Witze auf Kosten von Craig, der aus South Carolina stammt und dessen Heimatteam im NCAA-Finale gegen die UCLA Bruins verloren hatte. Al Roker (71) kommentierte beim Wetter, dass er es liebe, Savannah dort zu sehen, wo sie hingehöre. Draußen vor dem Studio 1A am Rockefeller Plaza hatten sich zahlreiche Fans mit selbst gemalten Schildern versammelt. "Ich bin aufgeregt, sie alle zu umarmen", sagte die Moderatorin. Um halb neun trat sie auf die Plaza hinaus und ließ dabei ihre Emotionen zu: "Diese Schilder sind so schön. Ich habe so viele Briefe erhalten – so viel Freundlichkeit für mich und meine Familie. Wir spüren es. Wir spüren eure Gebete, also vielen Dank."

Savannah war seit dem 1. Februar nicht mehr regelmäßig bei der "Today"-Show zu sehen. Ihre Mutter Nancy war in den frühen Morgenstunden jenes Tages aus ihrem Haus entführt worden. Die 84-Jährige, deren Gesundheitszustand als schlecht beschrieben wird, war zuletzt am 31. Januar beim Abendessen mit Savannahs Schwester Annie und deren Ehemann Tommaso Cioni gesehen worden. Die Ermittlungen, die vom Pima County Sheriff's Office und dem FBI durchgeführt werden, haben bisher zu keiner Festnahme geführt. Es gibt auch keinen Lebensnachweis von Nancy. Savannah hatte die Show in den vergangenen Wochen nur zweimal kurz besucht – einmal im März, um Freunde zu treffen, und dann für ein tränenreiches Interview mit ihrer langjährigen Kollegin Hoda Kotb, in dem sie ihre Rückkehr zur Arbeit für den 6. April ankündigte.

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Getty Images Savannah Guthrie bei "Savannah Guthrie in Conversation with Hoda Kotb: Reflections on Faith, Februar 2024

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Imago Savannah Guthrie und ihre Mutter Nancy

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Getty Images Savannah Guthrie, 2024