Savannah Guthries Rückkehr floppt: NBC enttäuscht vom Hype

Savannah Guthrie (54) ist zurück bei der "Today"-Show – doch das große Comeback, auf das NBC gesetzt hatte, blieb hinter den Erwartungen zurück. Für ihre Rückkehr nach rund zwei Monaten Auszeit wegen des mysteriösen Verschwindens ihrer Mutter Nancy Guthrie bereitete der Sender ein Riesenaufgebot vor. Entertainmentjournalist Rob Shuter erzählte jetzt in der "The Megyn Kelly Show", man habe mit Menschenmassen im New Yorker Rockefeller Plaza gerechnet und sogar zusätzliche Security engagiert. Intern sei der Vergleich mit einem "Justin-Bieber-Konzert" gefallen – doch die erhofften Fan-Trauben blieben aus, nur eine ordentliche, aber überschaubare Menge Zuschauer versammelte sich vor den Studiofenstern.

Auch die Quoten blieben hinter den Träumen der Verantwortlichen zurück. Zwar legte die "Today"-Show in der Woche von Savannahs Rückkehr nach Angaben von Megyn Kelly um rund sechs Prozent bei den Gesamtzuschauern zu, doch dieser Aufschwung fiel geringer aus als gedacht. Rob Shuter schilderte, der erhoffte "Savannah-Moment" habe nicht die Strahlkraft entwickelt, auf die die Chefetage gesetzt hatte. Megyn Kelly wurde in ihrer Show noch deutlicher und ordnete ein, Savannah sei nie der ganz große Star gewesen, der die breite Masse vor den Bildschirm ziehe. Parallel zu Savannahs Rückkehr läuft im Hintergrund weiter die Suche nach Savannahs Mutter Nancy, die laut Polizei in den frühen Morgenstunden des 1. Februar aus ihrem Haus in Tucson im US-Bundesstaat Arizona entführt worden sein soll. Das FBI und das Pima County Sheriff’s Department führen die Ermittlungen, bisher wurden jedoch keine glaubwürdigen Spuren oder Verdächtigen öffentlich gemacht.

Trotz der schwierigen Lage versucht Savannah im Studio so viel Halt wie möglich zu finden. Unterstützung bekommt die Moderatorin dabei vor allem von Kollegin Hoda Kotb, mit der sie jahrelang Seite an Seite vor der Kamera stand, bis Hoda in den Ruhestand ging. Im Februar kehrte sie ans Set zurück, um für Savannah einzuspringen. Hoda gilt als ruhige, stabilisierende Kraft im Team, die der Crew und vor allem Savannah in den emotional belastenden Wochen zusätzliche Sicherheit geben soll, während im Privatleben der TV-Moderatorin weiterhin eine quälende Ungewissheit herrscht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Savannah Guthrie bei der "Today"-Show in New York City in 2025

Anzeige Anzeige

Imago Savannah Guthrie, November 2025

Anzeige Anzeige

Imago Savannah Guthrie und ihre Mutter Nancy