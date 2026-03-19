Harrison Ford gesteht: Soundtrack seiner Filme lief beim Sex

Harrison Ford (83) hat bei einem Auftritt in der Talkshow "Jimmy Kimmel Live" eine überraschende und amüsante Frage zu seinem Privatleben beantwortet. Der Schauspieler wurde von Gastgeber Jimmy Kimmel gefragt, ob er jemals Sex gehabt habe, während er einen Soundtrack aus einem seiner eigenen Filme gehört hat. Nach einer 13-sekündigen Pause antwortete Harrison mit einem klaren: "Natürlich habe ich das!" Das Publikum im Studio reagierte daraufhin mit schallendem Gelächter. Der Moderator selbst kommentierte seine eigene Frage anschließend mit den Worten: "Das ist eine dumme Frage."

Die ungewöhnliche Frage kam auf, nachdem Jimmy einen Clip aus Harrisons Apple-TV-Serie "Shrinking" gezeigt hatte, in der der Schauspieler eine Melodie aus der legendären "Indiana Jones"-Reihe summt. In der Serie spielt er einen Therapeuten, bei dem Parkinson diagnostiziert wurde. Jimmy wollte von Harrison wissen, ob das Summen improvisiert gewesen sei, doch der Star konnte sich nicht mehr daran erinnern. Weitere Details zu seinen Hörgewohnheiten im Schlafzimmer oder welche seiner zahlreichen Filmmusiken er bevorzugt, verriet Harrison jedoch nicht.

Harrison ist seit 2002 mit Schauspielerin Calista Flockhart (61) zusammen, das Paar heiratete im Jahr 2010. Bei den Actor Awards Anfang März bezeichnete er sie als seine "außergewöhnlich schöne Ehefrau", als er dort den Preis für sein Lebenswerk entgegennahm. Der Schauspieler ist Vater von insgesamt fünf Kindern aus drei Beziehungen. Aus seiner ersten Ehe mit Mary Marquardt stammen seine Söhne Benjamin und Willard, mit seiner zweiten Ehefrau Melissa Mathison bekam er Sohn Malcolm und Tochter Georgia. Außerdem adoptierte Harrison Calistas Sohn Liam, nachdem die beiden geheiratet hatten.

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Getty Images Harrison Ford in Las Vegas, Dezember 2022

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Getty Images Calista Flockhart und Harrison Ford bei den 32nd Annual Actor Awards im Shrine Auditorium in Los Angeles

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Getty Images Calista Flockhart und Harrison Ford bei den 32nd Annual Actor Awards im Shrine Auditorium in Los Angeles