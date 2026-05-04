Zahara schwärmt von inniger Beziehung zu Mama Angelina Jolie

Bei einem besonderen Mutter-Tochter-Event am Spelman College in Atlanta hat Zahara Jolie-Pitt (21) ihrer berühmten Mutter Angelina Jolie (50) kürzlich eine zutiefst bewegende Hommage gewidmet. Vor versammeltem Publikum trat die 21-Jährige ans Podium und fand dabei Worte, die nicht nur die Anwesenden, sondern wohl auch Angelina selbst zu Tränen gerührt haben dürften. "Als ich heute gebeten wurde, über den Wert von Mutter-Tochter-Beziehungen zu sprechen, fiel es mir schwer, die richtigen Worte zu finden", sagte Zahara laut der auf Facebook veröffentlichten Rede. "Nicht schwer, weil ich sie nicht schätze, sondern weil meine Mutter und ich eine einzigartige, fast schon seelenverwandte Beziehung haben, die sich nur schwer in Worte fassen lässt."

In ihrer Rede blickte Zahara auch auf ihre Erziehung zurück. Sie und ihre fünf Geschwister seien "im Sinne der Werte, anderen zu helfen, freundlich zu sein und stets danach zu streben, als Menschen zu wachsen" aufgezogen worden. "Ich bin dankbar, ein Vorbild gehabt zu haben, das mir gezeigt hat, wie es aussieht, ein anständiger Mensch zu sein", so Zahara weiter. Mit einem Satz schloss sie ihre Rede, der alles auf den Punkt brachte: "Ich bin eine starke Frau, weil mich eine starke Frau großgezogen hat." Dazu richtete sie ein schlichtes "Danke, Mama" an ihre Mutter. Auch Angelina selbst ergriff bei dem Event das Wort und dankte laut einem auf X geteilten Clip der Pearls of Purpose Foundation und der Studentinnenverbindung Alpha Kappa Alpha für die Einladung: "Ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr uns diesen gemeinsamen Moment ermöglicht habt."

Zahara ist das zweite Kind von Angelina und Brad Pitt (62). Die Schauspielerin adoptierte sie im Jahr 2005 als Säugling aus Äthiopien. Seit August 2022 studiert Zahara am Spelman College in Atlanta, wo sie auch der Verbindung Alpha Kappa Alpha beigetreten ist. Wie sie in ihrer Rede verriet, war es nach ihrem Einzug ins Studentenleben nicht immer einfach, besondere Momente mit der Familie zu teilen. Angelina habe jedoch nie aufgehört, "neugierig" zu sein und ihrer Tochter viele Fragen über ihr neues Leben zu stellen – so hätten die beiden ihre enge Verbindung bewahrt.

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Getty Images Angelina Jolie und Tochter Zahara in Beverly Hills bei den Golden Globes 2025

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Getty Images Zahara und Angelina Jolie bei den Golden Globes 2025 in Beverly Hills

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Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern im Oktober 2021