Fans sicher: Netflixstar Owen Cooper wird junger Voldemort

In der Fangemeinde rund um die neue Harry Potter-Serie brodelt die Gerüchteküche: Owen Cooper, bekannt durch seine Rolle in der Netflix-Serie "Adolescence", soll in der HBO-Produktion den jungen Voldemort – also Tom Riddle – verkörpern. Das zumindest glauben aufmerksame Fans, die auf eine auffällige Häufung von Instagram-Follows gestoßen sind. Mehrere Kinderdarsteller aus dem neuen Hogwarts-Cast folgen dem 16-jährigen Briten plötzlich auf der Plattform – darunter Hauptdarsteller Dominic McLaughlin, der wiederum von Owen zurückgefolgt wird, sowie Hermine-Darstellerin Arabella Stanton (12), Draco-Darsteller Lox Pratt, Leo Earley als Seamus und Alessia Leoni als Parvati. Auf X und anderen sozialen Netzwerken spekulieren die Potterheads laut moviepilot deshalb, dass die jungen Castmitglieder womöglich bereits mehr über die Besetzung der begehrten Rolle wissen als die Öffentlichkeit.

Eine offizielle Bestätigung für das Casting gibt es bisher nicht. Klar ist jedoch, dass die Figur des jungen Tom Riddle in der zweiten Staffel der Serie eine Rolle spielen wird, da diese das Buch "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" verfilmt. Neben dem jungen Voldemort stoßen in diesem Band auch neue Charaktere wie Mr. Weasley, Professor Gilderoy Lockhart und die Maulende Myrte zum Cast. Die erste Staffel der HBO-Serie, eine Adaption von "Harry Potter und der Stein der Weisen", soll zu Weihnachten 2026 weltweit erscheinen und ist bereits vollständig abgedreht. Die Vorbereitungen für Staffel zwei laufen derzeit an.

Owen Cooper hat mit seiner Rolle als junger Jamie Miller in "Adolescence" international für Aufsehen gesorgt. Für seine Leistung in der Netflix-Produktion wurde der britische Jungdarsteller mit einem Emmy ausgezeichnet. In "Adolescence" spielte er einen Teenager, der in ein erschütterndes Verbrechen verwickelt ist – eine Rolle, die ihm den Ruf einbrachte, angsteinflößende jugendliche Charaktere überzeugend darstellen zu können. Genau diese Qualität sehen die Fans als perfekte Voraussetzung dafür, den düsteren Tom Riddle zu spielen. Dass die Castmitglieder aus dem Hogwarts-Ensemble ihm folgen, könnte natürlich auch schlicht daran liegen, dass Owen unter britischen Nachwuchstalenten als eine Art Vorbildfigur gilt.

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Imago Owen Cooper hält seinen Emmy-Award als Bester Nebendarsteller für "Adolescence", 14. September 2025

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Getty Images Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout bei der HBO Max UK and Ireland Launch-Party in der Queen Elizabeth Hall

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Courtesy of Netflix Owen Cooper in der Netflix-Serie "Adolescence"