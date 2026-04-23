Jimmy Kimmel feiert den 9. Geburtstag von Sohn Billy

Jimmy Kimmel (58) hat auf Instagram den neunten Geburtstag seines Sohnes Billy gefeiert und dabei gleichzeitig ein Gesundheits-Update zu dem Jungen geteilt. Zum Anlass des Geburtstags postete der Talkshow-Moderator ein Foto, das Billy auf einem Angelausflug zeigt: Der Kleine strahlt, in einem Regenmantel gekleidet und mit Mütze, in die Kamera und hält stolz einen Fisch hoch. "Unser Junge Billy wird heute 9 und es geht ihm großartig, dank der Ärzte, Pflegekräfte, Therapeuten und vieler mehr", schrieb der 58-Jährige dazu und bedankte sich dabei ausdrücklich bei den Kinderkliniken Children's Hospital Los Angeles und Cedars-Sinai.

Neben dem Geburtstagsbild rief Jimmy seine Follower auch zu Spenden auf: "Bitte macht eine Spende von 9 Dollar, um die wichtige Gesundheitsversorgung für Kinder zu unterstützen", appellierte er. Damit setzt er eine Tradition fort, die er sich rund um Billys Geburtstag angewöhnt hat – auf die Arbeit der Kliniken aufmerksam zu machen, die seinem Sohn über die Jahre geholfen haben. Billy war 2017 mit einer angeborenen Herzerkrankung zur Welt gekommen und hat seitdem mehrere Eingriffe hinter sich. Im Mai 2024 unterzog er sich seiner dritten offenen Herzoperation. Damals teilte Jimmy ein Bild des damals Siebenjährigen, der lächelnd in einem Krankenhausbett sitzt, wie das Magazin People berichtet. Wenige Monate später berichtete der Moderator in einem Podcast, Billy sei "wieder großartig" und man würde es ihm "überhaupt nicht ansehen, außer an der Narbe auf seiner Brust".

Jimmy ist seit Jahren mit der Autorin und Produzentin Molly McNearney verheiratet, die auch Billys Mutter ist. Mit ihr hat er außerdem Tochter Jane. Aus einer früheren Beziehung mit Gina Maddy hat er noch zwei erwachsene Kinder, Katie und Kevin. Bei der dritten Herzoperation seines Sohnes ließ Jimmy auch einen emotionalen Dank an seine Frau nicht aus: "Danke an meine Frau Molly, die stärker war, als man von einer Mutter vernünftigerweise erwarten kann", schrieb er damals.

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Getty Images Jimmy Kimmel beim Rare Impact Fund Benefit in Los Angeles, Oktober 2025

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Instagram / jimmykimmel Jimmy Kimmels Sohn Billy 2026

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Getty Images Jimmy Kimmel und Molly McNearney, September 2025