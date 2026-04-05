Serie mit ihrem Sohn: Lisa Kudrow fühlte sich "schuldig"

Lisa Kudrow (62) stand zum ersten Mal gemeinsam mit ihrem Sohn Julian Murray Stern vor der Kamera – und zwar in der dritten Staffel der Serie "The Comeback". Die 62-jährige Schauspielerin, die vor allem durch ihre Rolle in "Friends" bekannt wurde, beschrieb die Zusammenarbeit mit ihrem einzigen Kind gegenüber nine.com.au als "wirklich aufregend" und wie der "Himmel". Doch die intensive Arbeit am Set hatte auch eine überraschende Nebenwirkung: Lisa tauchte so tief in ihre Rolle ein, dass sie zwischenzeitlich vergaß, dass Julian tatsächlich ihr Sohn ist. Dieses Gefühl löste bei der Schauspielerin "ein kleines bisschen Schuld" aus, wie sie zugab.

Auch abseits der Kamera zeigte sich, wie sehr Lisa ihre Mutterrolle am Set vergaß. Gegenüber People erinnerte sie sich an einen amüsanten Moment hinter den Kulissen, als sie "ziemlich müde" war und ihren Sohn auf einer Couch mit anderen Leuten sitzen sah. "Ich bin einfach rübergegangen, auf die Couch geklettert, habe mich direkt neben ihn gesetzt und habe mich an ihn gekuschelt", erzählte sie. Julian sagte nur "Hi Mom", während alle anderen sie anstarrten. "Es war vielleicht unangemessen, auf ihm herumzuklettern. Ich glaube, einige Leute wussten nicht, dass er mein Sohn ist. Sie fragten sich also noch, was da gerade passiert", erklärte Lisa. Auch Julian selbst gab zu, beim ersten gemeinsamen Dreh mit seiner berühmten Mutter "sehr nervös" gewesen zu sein, wie er gegenüber Entertainment Tonight verriet.

Julian, der mittlerweile 27 Jahre alt ist, hat 2021 sein Studium an der School of Cinematic Arts der University of Southern California abgeschlossen und arbeitet seither an verschiedenen Film- und Fernsehprojekten. Er war unter anderem im TV-Film "Doomed" und in der Sketch-Comedy-Serie "That's Hollywood, Baby" zu sehen und hat als Editor an der Serie "Presley & Brook" sowie an den Kurzfilmen "The Voiceless Man" und "In Lieu of Longing" gearbeitet. Lisa teilt ihren einzigen Sohn mit ihrem Ehemann Michael Stern. Die stolze Mutter hatte bereits 2018 in der Show "Jimmy Kimmel Live" über ihre Rolle als Mutter gesprochen und gescherzt: "Ich habe das Gefühl, ich habe gute Arbeit geleistet, indem ich ihm die richtige Menge an Angst eingejagt habe."

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Getty Images Lisa Kudrow und Julian Murray Stern bei der LA-Sondervorführung von "Booksmart" im Ace Hotel, 13. Mai 2019

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Getty Images Julian Stern, Lisa Kudrow und Michel Stern bei der Los-Angeles-Premiere von HBOs "The Comeback"

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Getty Images Lisa Kudrow bei der Premiere von HBOs "The Comeback" im Wallis Annenberg Center in Beverly Hills, 19. März 2026