Glubschaugen: So reagiert Olivia Wilde auf Gollum-Vergleich

Mit einer gehörigen Portion Humor hat Olivia Wilde (42) jetzt auf den viralen Vergleich mit Gollum aus "Herr der Ringe" reagiert. Nachdem ein Interview, das die Schauspielerin und Regisseurin vor Kurzem beim San Francisco International Film Festival gegeben hatte, in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt hatte, meldete sich die 42-Jährige am 2. Mai auf Instagram zu Wort. In ihrer Instagram-Story teilte sie ein Video, das ihr Interview mit der San Francisco Chronicle neben einem Bild von Gollum zeigte – und stellte die Sache mit einer selbstironischen Erklärung klar.

In dem Video ist Olivias Bruder Charlie Cockburn zu hören, der sie fragt: "Olivia Wilde, möchten Sie aktuelle Gerüchte kommentieren, dass Sie eine wiederauferstandene Leiche sind?" Die Schauspielerin reagierte lachend und erklärte: "Das war ein Fischaugen-Objektiv. Und ich gebe zu, war das mein bester Blickwinkel? War das mein bisher bester Look? Nein. Nein, es ist erschreckend. Es ist ein erschreckendes Bild." Sie bestand jedoch darauf, dass die Kameralinse für den unvorteilhaften Look verantwortlich war: "Es war ein Fischaugen-Objektiv. Ich weiß nicht, warum ich so nah an der Kamera war. Das musste nicht sein. Das ist nicht die Wahrheit." Mit einem lachenden "Ich bin nicht tot" setzte sie dem Ganzen die Krone auf.

Ausgelöst hatte die ganze Diskussion Olivias Auftritt beim Festival, wo sie ihren neuen Film "The Invite" bewarb. Nutzer in den Kommentarspalten hatten ihr Aussehen kritisiert und dabei neben dem Gollum-Vergleich auch ihre Wangen und ihren schlanker gewordenen Look thematisiert. Bei "The Invite" handelt es sich um Olivias dritten Spielfilm als Regisseurin, nach "Booksmart" aus dem Jahr 2019 und "Don't Worry Darling" aus dem Jahr 2022. An ihrer Seite spielen Seth Rogen (44), Penelope Cruz (52) und Edward Norton (56). Das Drehbuch stammt von Will McCormack und Rashida Jones (50). Der Film feierte beim Sundance Film Festival im Januar seine Premiere und erhielt dort Standing Ovations.

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Getty Images Olivia Wilde, Schauspielerin

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X.com / Royce Lopez Olivia Wilde beim "San Francisco International Film Festival", 2026

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Getty Images Olivia Wilde, September 2024