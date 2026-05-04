Verlobt oder nicht? Romina Palm klärt über Ring-Fauxpas auf

Romina Palm (26) sorgt mit einem kurzen Update für Klarheit in Sachen Liebe: Die Influencerin ist weiterhin mit Christian Wolf (30) verlobt. Das stellte sie kürzlich in einer Fragerunde klar, nachdem ein Fan auf Instagram direkt nach dem aktuellen Stand gefragt hatte. Viele hatten bemerkt, dass der funkelnde Ring nicht mehr am üblichen Finger sitzt – das hat jedoch einen einfachen Grund. "Ich trage meinen Ring nur an meinem Zeigefinger, weil er zu groß ist. Ich kann ihn schon am Ringfinger tragen, aber er ist mir schon zweimal abgefallen. Gehe also lieber auf Nummer sicher, bis wir ihn verkleinern", erklärte das Model.

Am Wochenende sprach Romina nicht nur offen über ihre Verlobung, sondern verriet in einem TikTok-Clip auch ein persönliches Detail aus ihrer Liebesgeschichte. Darin antwortete sie ehrlich auf die Frage, was sie beim allerersten Treffen von Christian hielt – schließlich ist der Fitness-Influencer dafür bekannt, die Gemüter zu spalten. "Ich lebe nicht hinter dem Mond, ich hatte den Namen vorher auf jeden Fall schon mal gehört. Ich habe Vorurteile gehabt, gebe ich offen zu", verriet die 26-Jährige. Und dann wurde sie noch deutlicher: "Ich fand den Typen richtig unsympathisch. Ich glaube, viele erkennen sich da wieder, oder?"

Romina und Christian machten ihre Liebe im November 2023 öffentlich. Rund ein Jahr später überraschte das Paar die Fans mit der nächsten großen Neuigkeit: Sie erwarteten ein gemeinsames Kind. Kurz vor der Geburt ihrer Tochter Hazel, die im Mai 2025 zur Welt kam, stellte der More-Nutrition-Gründer seiner Partnerin schließlich die Frage aller Fragen – im Beisein von Freunden und Familie verlobten sie sich. Und die nächsten Pläne stehen bereits fest: Wie Romina wenig später in einer Instagram-Fragerunde verriet, soll der große Tag nicht mehr lange auf sich warten lassen. "Wir planen, nächsten Sommer zu heiraten. Christian geht da gerade total in der Planung auf", erklärte sie im April vergangenen Jahres.

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Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

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Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf, April 2026

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Instagram / rominapalm Christian Wolf, Romina Palm und Tochter Hazel, September 2025