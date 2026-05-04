Jeff Bezos kauft sich Met-Gala-Gunst für 10 Millionen Dollar

Jeff Bezos (62) und Lauren Sánchez (56) sollen sich ihren Platz als diesjährige Co-Gastgeber der Met Gala für satte zehn Millionen Dollar (rund 8.550.000 Euro) erkauft haben. Das berichtet Page Six unter Berufung auf Insider. Beim glamourösen Event, das dieses Jahr unter dem Motto "Costume Art" steht und an dem Stars wie Beyoncé (44), Nicole Kidman (58) und Venus Williams (45) teilnehmen, dürfen die beiden damit ganz oben mitspielen – und zwar an der Seite der Modezarin Anna Wintour (76). Ihr Name steht sogar auf den Einladungen zum Abend.

Das Geld kommt der Costume Institute-Abteilung des Metropolitan Museum of Art zugute, für die Wintour bereits seit 1995 Spendengelder sammelt. Nicht alle sind von dem Deal begeistert: "Es bricht mir das Herz", zitiert Page Six einen regelmäßigen Met-Gala-Gast. "Man kann sich offenbar in Annas und die Gunst des Met einkaufen." William Norwich, ein ehemaliger Redakteur des Magazins Vogue, sieht das etwas differenzierter und erklärte gegenüber Page Six: "Die Bezoses verkörpern gerade den amerikanischen Traum in Sachen Status, Reichtum und Stil. Sie stehen für offensichtlichen Luxus und haben das 'AWOK' – also das Anna Wintour OK." Am Tisch der beiden wird auch Kris Jenner (70) Platz nehmen, die das Paar bereits zu seiner Hochzeit in Venedig eingeladen hatte.

Bezos und Lauren hatten im vergangenen Juni in einer aufwendigen Zeremonie in Venedig geheiratet. Lauren zierte daraufhin das digitale Cover des Magazins Vogue – ein Auftritt, der ihr laut Page Six ebenfalls zusätzliche Sympathiepunkte bei Wintour eingebracht haben soll. Wintour hatte zu Jahresbeginn ihren Chefredakteurs-Posten bei American Vogue an Chloe Malle abgegeben, behält aber ihre Titel als Chief Content Officer bei Condé Nast sowie als globale Chefredakteurin von Vogue. Abseits der Modewelt macht Jeff auch mit anderen Großprojekten auf sich aufmerksam: Der Amazon-Gründer lässt sich auf der Privatinsel Indian Creek Island in Florida für insgesamt 125 Millionen Euro ein monumentales Anwesen bauen, bei dem zwei Luxusvillen zu einem einzigen Mega-Domizil zusammengelegt werden sollen.

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Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos, Juni 2025

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Getty Images Anna Wintour bei der Weltpremiere von "Der Teufel trägt Prada 2" in New York am 20. April 2026

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Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos bei der Vanity Fair Oscar Party im LACMA, Los Angeles, 15. März 2026