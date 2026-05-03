Ashley Graham nennt Abnehmspritze "einen Schlag ins Gesicht"

Abnehmspritzen wie Ozempic oder Wegovy sind längst auch in Hollywood ein großes Thema – und für Ashley Graham (38) ein echtes Ärgernis. Das Supermodel äußerte sich jetzt in einem Coverstory-Interview mit dem Magazin Marie Claire offen und kritisch über den GLP-1-Trend. Sie sieht darin einen Rückschlag für die Body-Positivity-Bewegung, für die sie sich seit Jahren starkmacht. "Es gab dieses Pendel, das sich ganz stark in Richtung Körperakzeptanz und Positivität bewegt hat, jeder sollte sein, wer er sein möchte. Und jetzt schwingt es wieder in die entgegengesetzte Richtung zurück – das fühlt sich wie ein Schlag ins Gesicht für die Frauen an, die endlich eine Stimme bekommen haben", sagte die dreifache Mutter. Ashley, die bereits bei Victoria's Secret Shows mitwirkte, sprach darüber, wie Medikamente zur Gewichtsabnahme Dünnheit wieder ins Zentrum der Unterhaltungs- und Modewelt rücken und dass sie dies als "wirklich entmutigend" empfindet.

Gleichzeitig glaubt Ashley nicht, dass der GLP-1-Hype die Errungenschaften der Body-Positivity-Bewegung vollständig zunichtemacht. Im Interview betonte sie, dass Plus-Size-Frauen weiterhin sichtbar und präsent seien – und das bleiben würden. "Dieses Medikament wird keine ganze Statistik von Frauen auslöschen", stellte sie klar. Außerdem verwies sie auf die vielen Plus-Size-Influencerinnen, die heute in sozialen Medien eine Plattform hätten, um jüngeren Generationen Selbstakzeptanz vorzuleben. Genau das sei für sie das Coolste an allem: "Zu sehen, dass diese Mädchen, die mit Social Media aufgewachsen sind, jetzt ihre eigene Plattform haben, um der jungen Generation zu sagen: 'Sei du selbst, sei, wer du sein willst. Wenn du Cellulite hast – wen kümmert's?'"

Ashley setzt sich schon seit Beginn ihrer Karriere für Körpervielfalt und Selbstbewusstsein ein. Die heute 38-Jährige ist Mutter von drei Kindern, steht offen zu ihren Dehnungsstreifen und hat sich neben ihrer Modelkarriere auch als Unternehmerin einen Namen gemacht. Zuletzt brachte sie eine neue Kollektion für JCPenney heraus, die sich an Plus-Size-Kundinnen richtet. Gegenüber dem Magazin People hatte sie anlässlich einer früheren Kollektion ihr Ziel so beschrieben: den Körper nicht zum Gesprächsthema zu machen. "Über Körper, unsere Größen und was einen Körper schön macht, zu reden, ist mittlerweile echt überholt", sagte das Model damals. Was sie für die Frauen, für die sie ihre Mode entwerfe, wirklich wolle, sei, "dass sie sich schön und sexy fühlen" – ganz ohne dauernden Fokus auf Kilos oder Kleidergrößen.

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Getty Images Ashley Graham, Model

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Getty Images Ashley Graham auf dem Laufsteg der Victoria’s-Secret-Show in New York

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Getty Images Ashley Graham bei der Victoria's-Secret-Show 2024