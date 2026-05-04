Beyoncé rockt die Met Gala: Neues Album als Prince-Hommage

Musikerin Beyoncé (44) plant, ihre Fans schon in wenigen Tagen mit neuer Musik zu überraschen – und die Met Gala in New York soll dabei eine besondere Rolle spielen. Die Sängerin, die in diesem Jahr Co-Vorsitzende des Charity-Events ist, will das prestigeträchtige Spektakel nutzen, um ihr neues Rockalbum vorzustellen. Passend dazu veröffentlichte sie bereits Fotos von sich in einem lila Kleid – eine Hommage an Prince (†57), der eine der zentralen Inspirationsquellen für das neue Werk sein soll.

"Beyoncé ist nur noch wenige Tage davon entfernt, ihren Fans neue Musik zu schenken. Beyoncé wird enthüllen, woran sie gearbeitet hat", zitiert The Sun einen Insider. Die Quelle beschreibt das Album außerdem als eines ihrer "progressivsten und aufregendsten". Bereits im vergangenen Juli hatte das Blatt berichtet, dass Beyoncé an einem Rockprojekt arbeitet. Damals hieß es, das Album könnte den Namen "Betty Black" tragen – in Anlehnung an den Song "Black Betty" von Ram Jam aus dem Jahr 1977, der seine Wurzeln in der afroamerikanischen Musikgeschichte hat. Als weitere Inspiration gilt neben Prince auch die US-amerikanische Sängerin Betty Davis (†77), die 2022 im Alter von 77 Jahren verstarb.

Das Rockalbum soll das letzte einer Trilogie sein, die Beyoncé während der Pandemie aufgenommen hat. Der zweite Teil, "Cowboy Carter", erschien 2024 und war von der Countrymusik inspiriert. Prince, dem sie nun mit ihrem lila Outfit Tribut zollt, starb im April 2016. Er war nicht nur für seinen unverwechselbaren Stil bekannt, zu dem die Farbe Lila gehörte, sondern auch für zeitlose Hits wie "Purple Rain" oder "Kiss".

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