Kult-Filmfehler: Arnold Schwarzeneggers "Phantom Kommando"

Arnold Schwarzenegger (78) lieferte 1985 mit "Phantom Kommando" einen der brutalsten Actionkracher seiner Karriere ab. In dem Film spielt er die Hauptrolle des John Matrix, der seinen Gegenspieler Sully durch die Straßen jagt. Doch ausgerechnet während dieser spektakulären Verfolgungsjagd leistet sich der Streifen einen Kontinuitätsfehler, der bis heute für Schmunzeln sorgt, berichtet kino.de. In einer Szene kracht Sullys gelber Porsche 911 Cabrio heftig in ein Auto – der linke Kotflügel ist zerbeult, die Tür hängt schief und das gesamte Fahrzeug macht einen stark mitgenommenen Eindruck. Dieser Schaden ist ab der 40. Minute im Stream auf Disney+ deutlich zu erkennen.

Nur wenige Augenblicke später, nachdem Arnold den Bösewicht Sully getötet hat, steigt er in genau denselben Porsche ein und fährt damit davon. Doch wie durch ein Wunder ist das Fahrzeug plötzlich komplett unversehrt – keine Spur mehr von den massiven Schäden aus der vorherigen Szene. Kurze Zeit später taucht der Wagen erneut auf, als John und seine Begleiterin Cindy beim Hotel ankommen. Dort zeigt sich der Porsche wieder in dem beschädigten Zustand, wie man ihn nach dem Unfall gesehen hatte. Dieser Wechsel zwischen kaputt und ganz lässt vermuten, dass die Szenen nicht in chronologischer Reihenfolge gedreht wurden und beim Schnitt nicht ausreichend auf die Kontinuität geachtet wurde.

Der Film mit Arnold gilt als Paradebeispiel für das Actionkino der 1980er-Jahre, in dem Logik und physikalische Gesetze gelegentlich der Dramatik geopfert wurden. Der Schauspieler, der fünf Kinder hat und früher auch als Politiker und Sportler aktiv war, wurde mit solchen Filmen zu einer Ikone des Genres. Gerade bei markanten Objekten wie einem auffälligen Sportwagen fallen Anschlussfehler besonders leicht auf. Der Kontinuitätsfehler rund um den gelben Porsche hat über die Jahre zum Kultstatus von "Phantom Kommando" als charmant fehlerhafte Actionunterhaltung beigetragen. Fans feiern das Detail bis heute als typisches Merkmal der Action-Ära, in der spektakuläre Stunts wichtiger waren als perfekte Logik.

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Imago Arnold Schwarzenegger als John Matrix in "Phantom Kommando" (1985)

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Imago Arnold Schwarzenegger mit Alyssa Milano in "Phantom-Kommando" (1985)

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Getty Images Arnold Schwarzenegger bei der Weltpremiere von "Avatar: Fire and Ash" im Dolby Theatre in Hollywood, Dezember 2025