Joseph Baena tritt in Papa Schwarzeneggers Fußstapfen

Joseph Baena (28) steht kurz vor seinem großen Auftritt in der Bodybuilding-Welt. Wie das Magazin TMZ Sports berichtet, wird der 28-Jährige beim NPC Natural Colorado State sein Wettkampf-Debüt feiern. Damit tritt der Sohn von Arnold Schwarzenegger (78) offiziell in die Fußstapfen seines berühmten Vaters, der mit sieben Mr.-Olympia-Titeln zu den erfolgreichsten Bodybuildern aller Zeiten zählt. Jahrelang fragten sich Fans, ob Joseph diesen Schritt wagen würde. Nun ist es so weit: Der junge Sportler, der seinem Vater nicht nur körperlich ähnelt, hat in den vergangenen Monaten fleißig an seinem Körper gearbeitet und seine Vorbereitung in den sozialen Medien dokumentiert.

Joseph hat bereits in der Vergangenheit Einblicke in sein Training gegeben und im März 2022 sogar das Cover des Magazins Men's Health geziert. In den vergangenen Wochen teilte er auf Social Media immer wieder Details zu seiner Ernährung, seinem Training und seinen Posing-Übungen. Wie TMZ Sports weiter berichtet, bereitet sich Joseph mit Unterstützung seines Vaters auf seinen ersten Auftritt vor. Arnold steht seinem Sohn mit wertvollen Trainingstipps und seiner langjährigen Bühnenerfahrung zur Seite. Ein Video zeigt die beiden, wie sie vergangene Woche gemeinsam trainieren.

Joseph hatte in der Vergangenheit betont, nicht im Schatten seines Vaters leben zu wollen, und trägt bis heute den Nachnamen seiner Mutter Mildred. Dennoch lässt er sich von Arnolds beeindruckender Karriere inspirieren und hat sich nach Jahren harter Arbeit dazu entschieden, den Weg ins Bodybuilding zu gehen. Arnold selbst, der früher als "The Austrian Oak" bekannt war und später auch als Schauspieler und Gouverneur von Kalifornien Karriere machte, ist seit Jahren eine prägende Figur im Leben seines Sohnes. Mit seiner unverkennbaren Ähnlichkeit zu Arnold und einem Körperbau, der an die Glanzzeiten seines Vaters erinnert, dürfte Joseph bei seinem Debüt für Aufsehen sorgen.

Anzeige Anzeige

Instagram / joebaena Joseph Baena und Arnold Schwarzenegger 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / joebaena Joseph Baena am Strand

Anzeige Anzeige

Instagram / joebaena Joseph Baena trainiert 2026