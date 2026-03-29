Schwarzeneggers Sohn gewinnt ersten Bodybuilding-Wettbewerb

Joseph Baena (28) hat bei seinem allerersten Bodybuilding-Wettkampf gleich mehrere Titel abgeräumt und damit bewiesen, dass er seinem Vater Arnold Schwarzenegger (78) in nichts nachsteht. Bei der NPC Natural Colorado State Meisterschaft am Samstag sicherte sich der 28-Jährige laut TMZ den ersten Platz in gleich drei Kategorien: in der Men's Open Bodybuilding Heavy Weight Class sowie in den Klassen Men's Classic Physique True Novice und Men's Classic Physique Novice. Zusätzlich zu seinen drei Goldmedaillen holte Joseph in der Men's Classic Physique Open Class C noch eine Silbermedaille. Seinen Triumph teilte er stolz mit seinen Fans auf Instagram, wo er zahlreiche Fotos von sich beim Posen auf der Bühne veröffentlichte.

Dass Joseph bei seinem Debüt so erfolgreich war, dürfte auch seinem berühmten Vater zu verdanken sein, der ihn intensiv auf den Wettkampf vorbereitet hatte. Ein kürzlich veröffentlichtes Video zeigte Arnold und Joseph gemeinsam im Fitnessstudio während einer ihrer Trainingseinheiten. Dabei stand der Action-Star seinem Sohn zur Seite und gab ihm wertvolle Tipps zum richtigen Posing. Joseph präsentierte sich in dem Video in Topform und ließ verschiedene Posen sehen, während Arnold ihn genau beobachtete und ihn coachte.

Josephs beeindruckender Erfolg kommt nicht von ungefähr. Der junge Sportler hat in der Vergangenheit mehrfach betont, dass er seinem Vater nacheifern möchte und von dessen beeindruckender Karriere inspiriert ist. Arnold zählt mit sieben Mr.-Olympia-Titeln zu den erfolgreichsten Bodybuildern aller Zeiten, bevor er zu einem der größten Hollywoodstars wurde. Nun scheint Joseph entschlossen, diesem Vermächtnis gerecht zu werden und sich ebenfalls in der Bodybuilding-Welt einen Namen zu machen. Nach diesem erfolgreichen Einstand könnte ihm das durchaus gelingen.

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Instagram / joebaena Joseph Baena am Strand

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Instagram / joebaena Joseph Baena und Arnold Schwarzenegger 2026

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Instagram / joebaena Joseph Baena trainiert 2026