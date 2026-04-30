Arnold Schwarzenegger & Heather Milligan genießen Datenight

Arnold Schwarzenegger (78) und seine Langzeitpartnerin Heather Milligan wurden am Dienstag bei einem romantischen Abendessen im Promi-Restaurant Nobu in Malibu gesichtet. Das Paar, das seit gut 13 Jahren zusammen ist, genoss einen gemeinsamen Abend in dem beliebten Szene-Lokal. Danach stiegen die beiden schnell in ein schwarzes Auto – offenbar ganz bewusst, um kein Aufsehen zu erregen, wie Fotos zeigen, die Gala vorliegen. Mit 27 Jahren Altersunterschied führen die beiden eine Beziehung, die im starken Kontrast zu dem medialen Trubel steht, den das frühere Eheleben des Schauspielers und Ex-Gouverneurs von Kalifornien mit sich brachte.

Für das Paar ist es ein seltener öffentlicher Auftritt. Zuletzt waren Arnold und Heather Ende September vergangenen Jahres zusammen gesehen worden – damals beim Vatikan, wo sie gemeinsam an einer Pressekonferenz der Veranstaltung "Raising Hope for Climate Justice" teilnahmen. Auch auf dem Instagram-Account des Schauspielers, dem knapp 27 Millionen Nutzer folgen, sucht man Fotos von Heather vergeblich. Dort postet Arnold zwar regelmäßig – etwa Bilder aus seiner Bodybuilderkarriere oder Aufnahmen seines Hausesels – die Freundin hält er jedoch aus seiner Social-Media-Welt heraus.

Kennengelernt haben sich die beiden auf eher ungewöhnliche Weise: 2012 benötigte Arnold nach einer Schulteroperation physiotherapeutische Betreuung – und wurde dabei von Heather behandelt, die damals als Sportphysiotherapeutin in Los Angeles arbeitete und eine eigene Klinik betreibt, die mit NFL- und NBA-Athleten zusammenarbeitet. Aus der Behandlung wurde mehr, 2013 wurden sie erstmals als Paar gesichtet. In einem Interview mit dem Magazin People schwärmte Arnold 2023 von ihr: "Ich finde es toll, dass sie gerne arbeitet. Sie ist unabhängig."

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Getty Images Arnold Schwarzenegger und Heather Milligan bei den Bambi Awards 2017

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Getty Images Arnold Schwarzenegger und Heather Milligan bei der Premiere von "Fubar" Staffel 2 im Netflix Tudum Theater in Los Angeles, Juni 2025

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Getty Images Arnold Schwarzenegger und Heather Milligan besuchen die Premiere von "Maggie", September 2015