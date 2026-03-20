Brüllaffen im Regenwald: Fernanda Brandaos größtes Abenteuer

Fernanda Brandao (42) hat gemeinsam mit ihrer Familie ein außergewöhnliches Abenteuer erlebt und war mit ihrem Partner Roman Weber und den beiden Kindern im Amazonasregenwald unterwegs. In einem Interview mit dem Magazin Gala berichtet die 42-Jährige nun von den aufregenden und teils auch beängstigenden Momenten, die sie während der Reise erlebt haben. Mitten in der Nacht wurden Fernanda und ihre Kinder, die zum Reisezeitpunkt drei Jahre und unter einem Jahr alt waren, von lauten Schreien geweckt, die immer näher kamen. "Ich lag mit den Kindern in der Hängematte und dachte: Hilfe, was ist das!?", erinnert sich die Moderatorin an den beunruhigenden Moment. Erst am nächsten Morgen erfuhr sie die Auflösung: Es handelte sich um Brüllaffen.

Die Reise führte die Familie nicht nur zu eindrucksvollen Tierbegegnungen – die Fitness-Influencerin traf auch auf eine Vogelspinne – sondern auch zu dem indigenen Volk der Wajãpi. Im Rahmen einer Klinik-Initiative besuchte die ehemalige Hot-Banditoz-Sängerin ein Dorf, wo ihre Kinder herzlich willkommen geheißen wurden. Für Fernanda, die in Brasilien geboren wurde, war die Reise auch eine Gelegenheit, ihre Großmutter wiederzusehen. Gegenüber der Zeitung äußerte sie die Hoffnung, dass ihre Geschichte andere Eltern inspirieren könnte: "Vielleicht ermutigen wir andere Eltern, mit ihren Kindern mehr Abenteuer zu wagen."

Schon im Winter zeigte die Familie, wie sehr ihnen gemeinsame Abenteuer am Herzen liegen. In verschneiten Landschaften im hohen Norden durfte Aurora schon alleine auf Entdeckungstour gehen. Fernanda und Roman begleiteten ihre Tochter dabei stolz und hielten die besonderen Momente auf Fotos und Videos fest. "Die Zeit, sie fliegt", schrieb die Sängerin damals zu einem seltenen Einblick auf Instagram und erinnerte sich daran, wie Aurora als "Kind des Nordens" bei minus 24 Grad in Lappland geboren wurde. Dass das Mädchen inzwischen sogar ihr eigenes kleines Skidoo fährt, erfüllte die stolzen Eltern mit Freude: "Nun hat sie gelernt, ihr eigenes kleines Skidoo zu fahren, und schon fährt sie uns davon. Wahnsinn."

Anzeige Anzeige

Instagram / fernanda_brandao Fernanda Brandao zeigt ihr neues Baby, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / fernanda_brandao Fernanda Brandao, Sängerin und Tänzerin

Anzeige Anzeige

Instagram / fernanda_brandao Fernanda Brandao teilt ein Foto ihrer Tochter