Zweirad statt Snowboard: Benjamin Karl plant Karrierewechsel

Benjamin Karl (40) wagt den radikalen Neustart: Der Doppel-Olympiasieger hängt mit dem Ende der aktuellen Weltcup-Saison sein Board an den Nagel und will als Radprofi durchstarten. Der Snowboard-Held bestätigt nun, dass er von einem Olympiastart im Cyclocross träumt und deshalb voll auf zwei Räder setzt. Laut dem Schweizer Portal nau.ch könnte für ihn sogar ein Platz in einem der heißesten Teams der Radszene winken. Im Gespräch ist ein Engagement beim Schweizer Rennstall Tudor Procycling, der mit Wildcards bei allen großen World-Tour-Rennen am Start ist – inklusive Tour de France.

Hinter dem möglichen neuen Arbeitgeber von Benjamin steckt kein Unbekannter: Tudor Procycling wird von Fabian Cancellara aufgebaut, der als dreifacher Paris-Roubaix-Sieger und Ex-Weltmeister eine echte Legende im Radsport ist. In seinem Team fahren bereits Stars wie Julian Alaphilippe und Marc Hirschi, außerdem ist mit Marco Haller schon ein Österreicher unter Vertrag. Für Benjamin wäre ein Wechsel in diesen Kader ein Mega-Sprung – und wohl der schnellste Weg, um sich an die absolute Weltelite heranzutasten. Der Olympiasieger selbst scheint seinen Schritt schon konkret zu planen: "Vielleicht bin ich schon ab 23. März Radprofi."

Benjamin ist als passionierter Radfahrer bekannt und hat bereits bei anspruchsvollen Events wie dem Ötztaler Radmarathon mit 239 Kilometern und 5.500 Höhenmetern oder dem Race Around Austria beeindruckt. Dem Doppel-Olympiasieger ist bewusst, dass es "viel Infrastruktur und Training" braucht, ehe er bei den Profis mithalten kann. "Wenn ich es als 40-Jähriger schaffen kann, irgendwie Fuß zu fassen, sodass ich nicht dastehe wie der komplette Dodel und mich mit 43, 44 vielleicht für Olympia im Cyclocross qualifizieren kann, wäre das einfach eine Sensation", erklärt er seine Pläne und ergänzt: "Das wäre ein Sieg für mich, fast ebenbürtig mit einer Goldmedaille."

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Imago Benjamin Karl, Snowboarder

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Imago Benjamin Karl, Februar 2026

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Imago Benjamin Karl, März 2026

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Zweirad statt Snowboard – wie findet ihr Benjamins Karrierewechsel? Mega spannend – frischer Wind und neue Ziele! Mutig, aber riskant – erstmal abwarten, wie er sich schlägt. Schade, wir werden ihn auf dem Board vermissen. Ergebnis anzeigen