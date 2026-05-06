Pionier des Fernsehens: Jane Fondas Ex Ted Turner verstorben

Ted Turner, der Gründer des US-Nachrichtensenders CNN, ist tot. Der Medienunternehmer starb am Mittwoch im Alter von 87 Jahren, wie CNN selbst mitteilte. Der Sender würdigte seinen Gründer als "Pionier des Kabelfernsehens", der mit seinem rund um die Uhr laufenden Nachrichtenangebot "die Fernsehberichterstattung revolutioniert" habe. Ted hatte CNN 1980 ins Leben gerufen und damit das Nachrichtenfernsehen für immer verändert – sein Sender berichtete live von Kriegen, Krisen und Wahlen und machte den 24-Stunden-Nachrichtenzyklus zum weltweiten Standard.

Ted baute im Laufe seines Lebens ein weitreichendes Medienimperium auf, zu dem neben CNN auch beliebte Kanäle für Filme und Zeichentrickfilme gehörten. Doch der aus Ohio stammende Geschäftsmann war weit mehr als nur ein Medienmagnat. Als Philanthrop gründete er die United Nations Foundation, setzte sich aktiv für die weltweite Abschaffung von Atomwaffen ein und engagierte sich intensiv für den Naturschutz. Besonders bekannt war sein Engagement für die Wiederansiedlung von Bisons im amerikanischen Westen. Für die Umwelterziehung von Kindern entwickelte er die Zeichentrickserie "Captain Planet".

Privat war Ted einst mit einer der bekanntesten Schauspielerinnen Hollywoods liiert: Jane Fonda (88). Die heute 88-Jährige und der Medienunternehmer waren rund zehn Jahre miteinander verheiratet, bevor die Ehe im Jahr 2001 geschieden wurde. Die Verbindung eines Medienmoguls und einer Filmikone hatte das Paar damals zu einem der auffälligsten Paare der amerikanischen Öffentlichkeit gemacht. Insgesamt war Ted dreimal verheiratet – Jane war seine dritte Ehefrau.

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Getty Images Ted Turner und Jane Fonda bei Gcapp "Eight Decades of Jane" im The Whitley in Atlanta, 9. Dezember 2017

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Getty Images Ted Turner bei der Gorby 80 Gala in der Royal Albert Hall in London, 30. März 2011

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Getty Images Ted Turner beim Global Leadership Dinner der United Nations Foundation im Waldorf Astoria, New York, am 18. November 2010