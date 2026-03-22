Erstmals nach Verschwinden: Savannah Guthrie postet wieder

Savannah Guthrie (54) ist nach mehreren Wochen Funkstille mit einem emotionalen Post in die Öffentlichkeit zurückgekehrt. Auf Instagram teilte die Moderatorin der US-Show "Today" nun einen Clip zum Welt-Down-Syndrom-Tag, während im Hintergrund die Sorge um ihre vermisste Mutter Nancy Guthrie weiter groß ist. In dem Ausschnitt aus der Morgensendung feiern ihre Kolleginnen und Kollegen die Arbeit von Best Buddies – einer Organisation, mit der Savannah seit Jahren eng verbunden ist. Besonders rührend: Teilnehmerin Tara, die seit fast einem Jahrzehnt als ihre "Best Buddy" gilt, hält im Studio ein Schild in die Kamera, auf dem steht: "Wir lieben dich, Savannah".

Im "Today"-Studio sprachen Hoda Kotb und Craig Melvin liebevoll mit Tara und gingen dabei auch auf die besondere Verbindung zu Savannah ein. "Wir lieben dieses Schild, weil wir wissen, wie sehr du Savannah liebst", betonte Hoda in der Sendung. Gleichzeitig wird deutlich, wie groß die Unterstützung für die fehlende Co-Moderatorin ist: Hoda und Craig haben seit Anfang Februar gemeinsam die Moderation übernommen, auch Sheinelle Jones springt immer wieder ein, um die Lücke zu füllen. Savannah fehlt seit dem Verschwinden ihrer Mutter Ende Januar in der Show, während die Ermittlungen zu Nancy Guthries mysteriösem Verschwinden mittlerweile in die siebte Woche gehen.

Hinter den Kulissen arbeiten die Behörden weiter mit Hochdruck an dem Fall. Laut dem True-Crime-Format "Crime Stories with Nancy Grace" werten Ermittler unter anderem das letzte bekannte Videomaterial von Nancy aus, das sie in einem Uber auf dem Weg zu einem Familienabend zeigen soll. Die 84-Jährige war anschließend von ihrem Schwiegersohn Tommaso Cioni zu ihrem Haus in Tucson gebracht worden. Öffentlich freigegeben wurde bislang nur eine andere Aufnahme, die einen maskierten Mann vor Nancys Haus zeigt, der offenbar versucht, eine Überwachungskamera zu manipulieren. Sheriff Chris Nanos rief gegenüber NBC News die Menschen in Arizona dazu auf, wachsam zu bleiben: "Denken Sie keine Minute lang, dass Sie sicher sind, nur weil es der Familie Guthrie passiert ist. Nein, behalten Sie Ihre Wachsamkeit."

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Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihrer Mutter Nancy

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Getty Images Savannah Guthrie beim US-Open-Halbfinale, 2023

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