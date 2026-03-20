Neue Spuren im Guthrie-Fall: Verdächtiges Fahrzeug im Visier

Nancy Grace sorgt mit neuen Details im Vermisstenfall von Nancy Guthrie für Aufsehen: In ihrem Podcast "Crime Stories With Nancy Grace" berichtet die Rechtsexpertin, dass Ermittler nun gezielt nach einem verdächtigen Auto suchen, das am Morgen des 31. Januar in der Nachbarschaft der 84-Jährigen in Tucson gesichtet worden sein soll. Gegenüber Investigativreporter David Mack schildert sie, dass das FBI derzeit in großem Stil Überwachungsvideos und Aufnahmen von privaten Überwachungskameras auswertet, um den Wagen zu identifizieren. Dieser Zeitraum – zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr – liegt noch vor der mutmaßlichen Entführung in der Nacht, bei der die Mutter der beliebten NBC-News-Moderatorin Savannah Guthrie (54) aus ihrem Haus verschwand.

"Das FBI ist auf der Suche nach jeder möglichen Überwachungskamera, jeder Ring-Türkamera, die auf die Straße zeigt, um ein Bild dieses verdächtigen Fahrzeugs zu bekommen", erklärt David. Parallel dazu laufen die Ermittlungen zu einem maskierten und bewaffneten Mann weiter, der auf der Klingelkamera von Nancy zu sehen ist, wie er offenbar versucht, die Technik zu sabotieren. Im Haus wurden gemischte DNA-Spuren entdeckt, wie Sheriff Chris Nanos gegenüber NBC News erklärte. Die Auswertung könne sich aber noch Monate hinziehen. Besonders besorgniserregend: Auf der Veranda wurden Blutstropfen von Nancy gefunden. Ob sie noch lebt und wie es um ihre Gesundheit steht, ist weiterhin unklar – fest steht jedoch, dass sie auf tägliche Medikamente angewiesen ist und einen Herzschrittmacher trägt.

Wochen zuvor hatten Unbekannte Lösegeldforderungen in Kryptowährung an die Familie der Moderatorin geschickt, doch trotz Gesprächsbereitschaft der Angehörigen kam kein Austausch zustande. Savannah flehte in mehreren Instagram-Videos um Hinweise und sprach dort auch die Möglichkeit an, dass ihre Mutter vielleicht nicht mehr lebt. Währenddessen sucht die Familie weiter nach Antworten und bietet bis zu eine Million Dollar Belohnung für Informationen, die sie zu Nancy führen. Die Angehörigen der Vermissten wurden von den Ermittlern als unbeteiligt eingestuft und gelten nicht als Verdächtige – im Fokus stehen weiterhin der unbekannte Täter und nun das mysteriöse Auto, das an jenem Morgen durch das Viertel gefahren sein soll.

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Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihrer Mutter Nancy

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Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihren Geschwistern, kurz nach der angeblichen Entführung ihrer Mutter, Februar 2026

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