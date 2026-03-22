"Größte Enttäuschung": Heino beendet Beziehung zu Sohn Uwe

Volksmusiker Heino (87) hat die Beziehung zu seinem einzigen Sohn Uwe Kramm nun offenbar endgültig beendet. Bei der Premiere seiner TV-Dokumentation in Kitzbühel, die ab dem 31. März bei RTL+ und später bei Vox zu sehen sein wird, fehlte von Uwe jede Spur. Während Heinos Familienmitglieder wie sein Neffe, seine Nichte und sein Cousin sowie Prominente wie Brigitte Nielsen (62) zur Feier erschienen, hatte der 87-Jährige seinen eigenen Sohn nach Angaben der Bild-Zeitung gar nicht erst eingeladen. "Mein Sohn Uwe ist leider die größte Enttäuschung meines Lebens", wettert Heino. "Er hat es zu nichts gebracht, obwohl ich ihn immer unterstützt habe. Auch und gerade mit Geld, wofür ich keinen Dank erhalten habe."

Zudem behauptet Heino, dass sich Uwe seit der Beerdigung seiner verstorbenen Frau Hannelore Kramm (†81) im Jahr 2023 nicht mehr gemeldet habe. "Es kamen keine Anrufe von ihm, weder zu Weihnachten, noch an Silvester und an keinem meiner Geburtstage. Da muss ich doch davon ausgehen, dass er das Interesse an mir verloren hat", so Heino. Stattdessen habe der Künstler in seinem Manager Helmut Werner (41), dessen Frau Nicole und ihrem gemeinsamen Sohn Lennie eine neue Familie gefunden, wie er der Bild erzählt. "Helmut sehe ich heute als meinen Sohn an, weil er rund um die Uhr für mich da ist. Deshalb habe ich ihm auch schon zu Lebzeiten mein Vermögen vermacht." Sein eigener Sohn Uwe solle hingegen "gar nichts" erben, da er es "nicht verdient" habe.

Heinos Schwiegertochter Vera, die seit 2007 mit Uwe verheiratet ist, widerspricht den Anschuldigungen ihres Schwiegervaters entschieden. "Man kann einen Menschen nicht immer ausschließen und dann sagen, er hätte den Kontakt abgebrochen", erklärt die 68-Jährige gegenüber der Bild. Weder seien sie und Uwe zu Heinos 80. Geburtstag eingeladen worden, noch sei Heino ihrer Einladung zu Uwes 60. Geburtstag gefolgt. "Ich kann nicht nachvollziehen, wie man sein eigenes Kind öffentlich so demütigen kann", so Vera. Ihrem Mann sei es nie um Geld gegangen, sondern um Akzeptanz, die er von seinem Vater jedoch nie erhalten habe. Dennoch stehe ihre Tür für Heino weiterhin offen – allerdings nicht für Manager Helmut, dem sie eine Mitschuld an der Entfremdung gibt. Dieser bestreitet unterdessen, den Konflikt zwischen Vater und Sohn befeuert zu haben. Ob sich Vater und Sohn irgendwann wieder annähern werden, bleibt offen.

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Getty Images Heino, deutscher Sänger

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Getty Images Heino und seine Frau Hannelore Kramm im Januar 2015

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ActionPress Uwe Kramm und seine Frau Vera Kramm, 2019