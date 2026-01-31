Papst Leo XIV. ehrt Sänger Heino mit Segnung im Vatikan

Großer Auftritt für Heino (87) in Rom: Der Volkssänger wurde im Vatikan von Papst Leo XIV. (70), der mit bürgerlichem Namen Robert Francis Prevost heißt, zu einer exklusiven Privataudienz empfangen und von ihm persönlich gesegnet. Der besondere Moment fand im Apostolischen Palast statt, fernab des üblichen Besucherandrangs, nur im Beisein ausgewählter Begleiter. Für Heino war es nach eigenen Worten eine "Sternstunde" seines Lebens – ein Termin, auf den er sich lange vorbereitet hatte. Der Sänger reiste laut Bild eigens für das Treffen mit dem Kirchenoberhaupt in die Heilige Stadt, um den Segen zu empfangen, den zuvor noch kein deutscher Showstar in dieser Form erhalten hatte.

Während des Treffens sprachen der Papst und der Musiker vor allem über Glauben, Werte und den langen Weg von Heinos Karriere, die ihn vom Schunkelstar zum Kultsänger gemacht hat. Im Gespräch ging es darum, wie Musik Menschen verbinden kann und welche Rolle der Glaube für den 87-Jährigen heute spielt, der in einer streng katholischen Familie aufwuchs. Beide Männer tauschten zudem Geschenke aus, deren Details allerdings weitgehend privat blieben. Zugleich war der Moment für den Sänger nicht nur von Freude geprägt: Bei der Audienz fehlte ihm eine ihm besonders nahestehende Person, die diesen Anlass nicht an seiner Seite erleben konnte und die er offenbar sehr vermisste.

Für Papst Leo fügt sich die Begegnung mit Heino in eine Reihe von Treffen mit prominenten Gästen ein, bei denen er immer wieder den Austausch über Menschlichkeit, Verantwortung und die Wirkung von Vorbildern sucht. Das Kirchenoberhaupt hatte sich in der Vergangenheit bereits mit anderen weltbekannten Persönlichkeiten über gemeinsame Anliegen wie etwa Umweltschutz und gesellschaftliche Verantwortung unterhalten. Heino wiederum pflegt seit Jahren ein Bild als traditionsbewusster Star, der seine religiöse Verwurzelung nie versteckt hat und immer wieder Kirchenkonzerte gibt oder geistliche Lieder in sein Repertoire aufnimmt. Privat zeigt sich der Sänger gerne als Familienmensch, der den Rückhalt seines engsten Umfelds schätzt – gerade an Tagen, die für ihn zur ganz persönlichen "Sternstunde" werden.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Papst Leo XIV. und Heino

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer und Heino, Mai 2025

Getty Images Pope Leo XIV, Balkon des Petersdoms im Vatikan