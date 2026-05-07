Neue Frise: Isi Glück verabschiedet sich von langer Mähne

Kurz vor dem großen Finale von Deutschland sucht den Superstar überrascht Isi Glück (35) ihre Fans mit einem neuen Look. Die Partyschlagersängerin teilte auf Instagram einen Vorher-Nachher-Clip, der ihre Haartransformation zeigt – und die ist kaum zu übersehen. "Aus langem Haar wird ein kurzer Bob", schrieb sie zu dem Video. Dazu postete sie zwei Selfies, die sie mit der frischen Frisur zeigen. Am kommenden Samstag wird die DSDS-Jurorin mit dem neuen Schnitt zum letzten Mal in dieser Staffel auf dem Jurystuhl Platz nehmen.

An ihrer Lieblingsfarbe hat Isi dabei festgehalten – der blonde Ton bleibt. Mit den Hashtags "hairtransformation", "blondebob", "shorthair" und "blondegirl" kommentierte sie den Clip. In der Kommentarspalte sammelten sich schnell begeisterte Reaktionen aus ihrer Community. "Du siehst so gut aus", "hübsch, steht dir sehr gut" und "sogar noch besser als lang" lauten einige der Nachrichten, die ihre Follower hinterließen.

Normalerweise experimentiert Isi weniger mit den Haaren als mit ihren Outfits. Gegenüber spot on news erklärte sie im April, dass ihr ausgefallene Looks besonders am Herzen liegen: "Die sind mir immer sehr wichtig, weil es mir einfach Spaß macht, mich da auszutoben." Dabei sei es ihr Markenzeichen geworden, die Fans mit immer neuen Kombinationen zu überraschen. "Alles, was irgendwie sexy und crazy und Glitzer ist, mag ich", so die Sängerin weiter. Für ihre Looks arbeitet sie nach eigenen Angaben auch mit einer Designerin zusammen, die ihr Outfits nach Maß schneidert. Dass die Musikerin, die auf ihrem Weg an die Spitze des Ballermanns nach eigenen Worten Mobbing und Hasswellen erlebte, nun als Jurorin bei DSDS im Rampenlicht steht, unterstreicht, wie weit sie es gebracht hat.

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Instagram / isi_glueck Isi Glück mit Bob, Mai 2026

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Imago Isabel Glück im August 2021

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Instagram / isi_glueck Isi Glück, Schlagersängerin