Verrat? Georgina Fleur wirft Sam Dylan aus der KDRAS-Sala

Georgina Fleur (36) nutzt ihre Chance, ihren Erzfeind Sam Dylan (35) bei Kampf der RealityAllstars loszuwerden. Die Folgen 15 und 16 sind auf RTL+ bereits abrufbar und es kommt zu einer Situation, auf die die beiden Realitystars wohl gut hätten verzichten können. Die Neuzugänge Emmy Russ (26) und Cosimo Citiolo (44) sollten die übrigen Kandidaten in Duos einteilen und stecken natürlich die Streithähne Sam und Georgina in ein Team. Doch KDRS wäre nicht KDRS, wenn es nicht noch einen Twist gäbe. Im Büro der Chefin ganz, ganz oben bekommen die Stars ein verlockendes Angebot: Sie können sich ein Safety sichern, würden dann aber ihren Teampartner aus der Sala verbannen – entscheiden sich beide, das Angebot anzunehmen, dürfen sie zwar bleiben, haben aber kein Safety und beim Spiel einen Nachteil. Zudem gilt: Wer zuerst entscheidet, bekommt den Zuschuss.

Nachdem sich das Team aus Cecilia Asoro (30) und Maurice Dziwak (27) unabhängig gegen das Angebot entscheidet, kommt es bei Georgina und Sam anders. Beide sind unschlüssig, wie sich der jeweils andere entscheiden würde. Sam geht deutlich wohlwollender an die Sache: Nachdem die beiden in der Sala bereits eine oberflächliche Aussprache hatten, kamen sie deutlich besser miteinander aus als zuvor – auch wenn von Frieden keine Rede sein kann. "Es ist wieder einiges passiert. Wir hatten hier so etwas wie eine Aussprache... Und irgendwie habe ich auch schon wieder ein bisschen Spaß mit ihr", überlegt der Influencer. Deshalb entscheidet er sich dagegen. Georgina denkt anders: "Jetzt mal ganz ehrlich, Sam hat mich schon so oft in meinem Leben verkauft, also könnte ich mir schon vorstellen, dass er mich hier verkauft hat und dann müsste ich meine Koffer packen und gehen." Um sich selbst zu schützen, entschließt sie sich, das Safety anzunehmen, wodurch Sam die Show verlassen muss.

Als ihre Entscheidung in der Runde verkündet wird, ist Sam fassungslos – ebenso wie seine beste Freundin Kate Merlan (39). Schweren Herzens müssen die beiden sich verabschieden. Georgina scheint aber nicht wirklich ein schlechtes Gewissen zu haben. Sie geriet bei KDRAS bereits mit Kate und Sam aneinander und ist offenbar froh, ein Problem weniger zu haben. Wie Kate gegenüber Promiflash betonte, hatte sie den Eindruck, ihre Kontrahentin habe sich mit der Aussprache an Sam "herangewanzt". "Es war doch von Anfang an klar, dass sie damit eigentlich nur einen Keil zwischen Sam und mich treiben wollte. Sam als Mensch war ihr dabei doch völlig egal. Es ging ihr nur ums eigene Ego und darum, uns auseinanderzutreiben", schimpfte die 39-Jährige.

"Kampf der RealityAllstars" mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.

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RTLZWEI Maurice Dziwak, Sam Dylan und Georgina Fleur, "Kampf der RealityAllstars"-Kandidaten 2026

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RTLZWEI Georgina Fleur bei "Kampf der RealityAllstars" 2026

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Imago Kate Merlan beim Vorab-Screening von "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown", Berlin