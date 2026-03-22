"Immer wieder sonntags"-Aus: Stefan Mross meldet sich zurück

Bewegende Worte von Stefan Mross (50): Der Volksmusiker hat sich nach schweren Monaten nun mit einem emotionalen Beitrag auf Instagram zurückgemeldet. Auf einem Foto ist er in einer Kirche zu sehen, während er eine Kerze anzündet. Dazu schrieb der Moderator die ergreifenden Zeilen: "Immer wieder Mama. Mama wäre heute 85 Jahre geworden. Mama, feier schön mit Papa. Deine Besten da unten." Seine Mutter Stefanie war im vergangenen August im Alter von 84 Jahren an den Folgen ihrer Demenzerkrankung gestorben, wie t-online berichtet. Die Seniorin galt als größter Fan ihres Sohnes und seiner Sendung Immer wieder sonntags und hatte bis zu ihrer Diagnose regelmäßig im Publikum gesessen.

In den Kommentaren unter dem Beitrag ist die Anteilnahme groß. Viele Fans zeigen sich sowohl angesichts des Todes seiner Mutter als auch wegen des kürzlich verkündeten Endes seiner ARD-Show tief berührt und sprechen Stefan Mut zu. "Ich wünsche dir ganz viel Kraft für den heutigen Tag und für die Zukunft", schreibt ein User. Ein anderer betont: "Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Die Menschen mögen dich, du wirst sie weiterhin begeistern können. Es gibt immer neue Wege." Zu dem Aus seiner Sendung, die in diesem Jahr zum letzten Mal über die Bildschirme flimmern wird, hat sich Stefan bisher jedoch nicht persönlich geäußert.

Über viele Jahre hinweg hatte der Volksmusiker die beliebte Sendung "Immer wieder sonntags" moderiert. Seit 2005 stand er als Gastgeber der Schlagershow vor der Kamera, die aus dem Europa-Park in Rust gesendet wurde. Wie t-online berichtet, verfolgten im vergangenen Jahr rund 1,26 Millionen Menschen die zwölf Live-Ausgaben, was einem durchschnittlichen Marktanteil von etwa 17 Prozent entspricht. Wie viele Fans hätte sich auch Ann-Kathrin Mack, geschäftsführende Gesellschafterin des Europa-Parks, eine Fortsetzung gewünscht und sagte kürzlich über Stefan: "Er hat 'Immer wieder sonntags' mit seiner Persönlichkeit, seiner Bodenständigkeit und seiner Nähe zum Publikum entscheidend geprägt und zu ihrem unverwechselbaren Charakter beigetragen."

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Imago Stefan Mross, Schlagerstar

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IMAGO / Bildagentur Monn Stefan Mross, Moderator

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