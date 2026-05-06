Prinzessin Kates erster Auslandsbesuch nach Krebsdiagnose

Prinzessin Kate (44) kehrt auf die internationale Bühne zurück: Mitte Mai reist sie für zwei Tage allein nach Reggio Emilia in Norditalien. Die Prinzessin von Wales wird dort vom 13. bis zum 14. Mai unterwegs sein – und das in einer besonderen Rolle, denn es ist ihr erster Arbeitsbesuch im Ausland seit ihrer Krebsdiagnose im Jahr 2024. Damals zog sich Kate für lange Zeit aus der Öffentlichkeit zurück, ehe sie Anfang 2025 ihre Remission bekannt gab und nach und nach zu einem volleren Pflichtenprogramm zurückfand.

Die Reise dreht sich um ihr Herzensthema: frühkindliche Bildung und Entwicklung. In Reggio Emilia will Kate das dortige, weltweit anerkannte Bildungskonzept für Kleinkinder aus nächster Nähe kennenlernen. Die Gattin von Prinz William (43) wird Zeit mit Erzieherinnen und Erziehern, Eltern, Kindern sowie Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft und Gesellschaft verbringen. Für ihr Royal Foundation Centre for Early Childhood, das sie 2021 ins Leben rief, soll die Reise ein "bedeutender nächster Schritt" sein.

Eine ähnliche Fact-finding-Reise hatte Kate bereits 2022 unternommen, als sie nach Dänemark reiste, um sich dort über das Konzept des Lernens im Freien zu informieren. Dass sie sich jetzt ihren ersten Auslandsauftritt nach der Krebserkrankung für dieses Thema aufhebt, passt zum Engagement der 44-Jährigen in der Vergangenheit. Im November 2025 hatte sie in Londons Finanzviertel den Future Workforce Summit ausgerichtet, bei dem Führungskräfte aus der Wirtschaft über die Bedeutung von frühkindlicher Förderung diskutierten. Harvard-Professor Robert Waldinger, der gemeinsam mit Kate einen Essay verfasst hat, lobte ihr Engagement gegenüber dem Magazin People: "Was sie tut, indem sie ihrer Stimme für dieses Thema Gewicht verleiht, ist enorm."

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Getty Images Kate, Prinzessin von Wales trägt ein dunkelblaues Outfit mit Hut und Mohnblume bei den Anzac-Day-Gedenkfeiern am Cenotaph in London

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Getty Images Kate, Prinzessin von Wales, und Prince William beim Treffen mit der Erzbischöfin von Canterbury, Dame Sarah Mullally, in Lambeth Palace

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Imago Prinzessin Middleton beim Kinderpicknick der Chelsea Flower Show in London, 2023