Süß: Stefan Mross turtelt in Wien mit seiner Partnerin Eva

Stefan Mross (49) scheint immer noch auf Wolke sieben zu schweben. Sein Glück mit Eva Luginger hält der Schlagersänger aber größtenteils privat. Aktuell besuchen die beiden zusammen Wien. Ausnahmsweise geben sie ihren Fans einen kleinen Einblick. Bei Instagram teilen sie ein seltenes Foto aus den Straßen der österreichischen Hauptstadt. "Liebe Grüße vom 'Naschenmarkt' aus Wien!", schreibt der Musiker zu der Aufnahme. Dazu setzt er die Hashtags "Liebe" und "dankbar". Die Fans freuen sich sehr über das süße Bild und kommentieren mit Herzen und Grüßen.

Zusammen sind Stefan und Eva bereits seit März 2023. Kurz zuvor endete die Beziehung des Musikers zu seiner Kollegin Anna-Carina Woitschack (32). Die Sängerin ist eine ehemalige Freundin von Anna-Carina, aber das war für die beiden offenbar kein Grund, die Beziehung nicht einzugehen. Gegenüber "Neue Woche" schwärmte Stefan von seiner neuen Liebe: "Ich kann es noch gar nicht glauben, ich schwebe auf Wolke! [...] Sie hat mich aus diesem Tief rausgeholt. Sie ist einfach eine Frau, die mich versteht. Ich bin sehr, sehr glücklich mit ihr."

Mittlerweile arbeiten Stefan und Eva fleißig an ihrer gemeinsamen Zukunft. Sogar Hochzeit und Familie standen schon im Raum. In einem Interview mit Bild plauderte Eva ein bisschen aus dem Nähkästchen: "Wir fühlen uns schon wie eine Familie. Wobei ich keine eigenen Kinder will, obwohl ich Kinder liebe. Stefan hat schon drei wundervolle Kinder, mit denen ich mich sehr gut verstehe." Eine Hochzeit wäre für den 49-Jährigen allerdings schon die vierte. Ob er das wirklich wolle, könne er nicht sagen, erklärte er in dem Gespräch.

Anzeige Anzeige

Instagram / stefan.mross Stefan Mross und Eva Luginger, September 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Bildagentur Monn Stefan Mross, "Immer wieder sonntags"-Moderator

Anzeige Anzeige

Instagram / eva_luginger Stefan Mross und Eva Luginger, Schlagersänger

Anzeige