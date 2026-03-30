Das denkt Stefanie Hertel über "Immer wieder sonntags"-Aus

Nach über 30 Jahren ist Schluss: Die ARD stellt die Traditionsshow "Immer wieder sonntags" ein. Moderator Stefan Mross (50) schweigt bisher zum überraschenden Aus. Dafür meldet sich seine Ex-Frau Stefanie Hertel (46) gemeinsam mit Tochter Johanna Mross zu Wort. Im Gespräch mit dem Magazin Die 2 äußerte die Sängerin ihr Bedauern über das Ende der TV-Ära: "Das ist sehr schade", sagte sie und lieferte zugleich eine Begründung für das Show-Aus: "Was in der Fernsehwelt generell passiert: Man sieht, dass so viele Sendungen immer wieder abgesetzt werden. Was soll man dazu sagen? Das Fernsehen verändert sich, das lineare TV wird immer weniger."

Johanna schließt sich dem pragmatischen Blick ihrer Mutter an: "Es ist eine Sendung, die es seit 1995 gibt. Aber das Leben geht weiter und ich glaube, wo eine Tür zugeht, geht eine andere auf", sagte sie dem Magazin. Beim Sender selbst fällt die Begründung nüchtern aus. Es sei eine "schmerzhafte Entscheidung", erklärte SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler in einer Mitteilung, doch: "Die wirtschaftliche Situation des SWR lässt uns keine andere Wahl." Von der ARD kam zugleich Anerkennung für den langjährigen Gastgeber: Stefan habe der Show "ihr Gesicht und ihr Herz gegeben", betonte ARD-Programmdirektorin Christine Strobl in einem Statement. Aus der Schlagerszene mischten sich ebenfalls Stimmen ein: Sänger Tom Mathis sprach auf Instagram von einem "immensen Verlust für die Kultur" und nannte die Bühne ein "einzigartiges Sprungbrett" für Talente.

Für Stefan, Stefanie und Johanna ist das Format eng mit gemeinsamen Erinnerungen verbunden. Die Familie stand immer wieder zusammen auf der Bühne. Gerade Johanna machte dort früh ihre ersten TV-Erfahrungen. Heute geht jeder seinen eigenen Weg, doch die emotionalen Bande zur Sendung und zueinander schwingen bei jedem Statement mit. Dennoch richten Stefanie und Johanna ihren Blick nach vorn – ohne Groll und voller Vorfreude auf alles, was die Zukunft bringen wird.

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IMAGO / Steinsiek.ch Stefanie Hertel im Juli 2025

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gbrci / Future Image Stefanie Hertel mit ihrer Tochter Johanna Mross, November 2022

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Getty Images Stefanie Hertel und Stefan Mross im Oktober 2009