Ab Juli: Jennifer Garner als trauernde Köchin in neuer Serie

Jennifer Garner (54) kehrt auf die Bildschirme zurück – und zwar mit einer ganz neuen Rolle. Ab dem 16. Juli ist die Schauspielerin beim US-Streamingdienst Peacock in der Dramaserie "The Five Star Weekend" zu sehen. Alle acht Folgen der ersten Staffel werden dabei laut fernsehserien.de gleichzeitig veröffentlicht. Jennifer spielt darin Hollis Shaw, eine erfolgreiche Köchin und Bestsellerautorin, deren scheinbar makelloses Leben nach dem Tod ihres Ehemannes ins Wanken gerät. An ihrer Seite sind prominente Namen wie Regina Hall (55), Chloë Sevigny (51), D'Arcy Carden und Timothy Olyphant (57) zu sehen.

In der Serie kämpft Hollis nicht nur mit ihrer Trauer, sondern auch mit Spannungen in der Beziehung zu ihrer Tochter und überraschenden Erkenntnissen über ihre Ehe. Hinzu kommt eine wachsende Abhängigkeit von der Bestätigung durch ihre Fans. Um einen Neuanfang zu wagen, lädt die Figur mehrere Freundinnen aus verschiedenen Lebensphasen zu einem gemeinsamen Wochenende auf Nantucket ein – darunter auch ein unerwarteter fünfter Gast. Dort brechen alte Konflikte auf und verborgene Geheimnisse kommen ans Licht. Entwickelt wurde die Serie von Bekah Brunstetter, die auch als Showrunnerin fungiert. Jennifer ist zudem als Executive Producer beteiligt.

Ihren großen Durchbruch feierte Jennifer in den frühen 2000er-Jahren mit der Actionserie "Alias – Die Agentin", in der sie ab 2001 die Doppelagentin Sydney Bristow spielte. In den vergangenen Jahren kehrte die Schauspielerin verstärkt ins Serienfach zurück, zuletzt unter anderem mit der Apple-Produktion "Beschütze sie". Privat ist Jennifer Garner stolze Mutter von drei Kindern. Sie war mit Hollywoodstar Ben Affleck (53) verheiratet, mittlerweile sind die beiden geschieden.

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Getty Images Jennifer Garner bei Apples "The Last Thing He Told Me" Season-Two-Tastemaker-Event in West Hollywood, 12. Februar 2026

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Imago Jennifer Garner vor dem "Late Show with Stephen Colbert" Studio in New York

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Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, Februar 2013