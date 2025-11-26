Stefan Mross wird 50: Darum feiert er den Geburtstag nicht

Stefan Mross feiert heute seinen 50. Geburtstag, doch an eine große Party ist für den Volksmusiker und Moderator nicht zu denken. Obwohl er ursprünglich vorhatte, seinen runden Geburtstag gebührend zu zelebrieren, entschied er sich letztendlich dagegen. "Aber wo fängt man an und wo hört man auf? Irgendwie feiert man doch für die anderen", erklärte Stefan gegenüber Schlager.de und fügte hinzu, dass er darauf verzichten werde. Stattdessen bleibt sein Tag im engsten Kreis: Gemeinsam mit seiner Partnerin Eva Luginger, die ihm in den letzten Monaten eine wichtige Stütze war, zieht er eine ruhigere Alternative in Betracht – möglicherweise eine Reise nach Namibia.

Das Jahr 2025 brachte für Stefan viele Herausforderungen mit sich und hat seinen Wunsch nach ausgedehnten Feierlichkeiten stark gedämpft. Im Sommer musste er den überraschenden Verlust seiner Mutter Stefanie verkraften, die im Alter von 82 Jahren verstarb. Zudem war seine Jubiläumstour von Rückschlägen geprägt, da zu geringe Ticketverkäufe zur Verschiebung auf das kommende Jahr führten. Dennoch wollte Stefan seinen Fans eine Freude machen und lud im Vorfeld zu einer viertägigen Geburtstagsreise nach Südtirol. Neben einem Überraschungsausflug gehörten auch eine Fanwanderung und persönliche Begegnungen zu den Programmpunkten. "Das ist schließlich mein Leben", betont der Musiker.

Auch in schweren Zeiten zieht Stefan viel Kraft aus der Unterstützung seiner engsten Vertrauten, allen voran von Eva, die ihn immer wieder erdet und ermutigt, auch Zeit für sich selbst zu finden. In der Vergangenheit sorgte Stefan, der bereits dreimal verheiratet war, häufig mit seinem turbulenten Liebesleben für Schlagzeilen. Doch in Eva scheint er jetzt eine Partnerin gefunden zu haben, mit der er nicht nur die Höhen- und Tiefen seines Berufslebens teilt, sondern auch ambitionierte private Projekte plant.

Imago Stefan Mross bei "Immer wieder Sonntags" im Europapark Rust, August 2025

Imago Stefan Mross, Schlagerstar

Instagram / stefan.mross Stefan Mross und Eva Luginger, August 2024