Stefan Mross ist überzeugt, sein Sterbealter zu kennen

Stefan Mross (49) zeigt sich gewohnt lebensfroh und optimistisch, doch wie er nun gegenüber Schlager.de verriet, hat der Musiker und Moderator auch schon über sein Lebensende nachgedacht. "Ich werde 93 Jahre alt, das weiß ich schon!", erklärte der 49-Jährige mit Nachdruck. Diese Überzeugung habe er durch einen Traum erlangt, in dem ihm diese Zahl plötzlich klar wurde. Auch eine Prophezeiung des verstorbenen Schauspielers Johannes Heesters (†108) habe ihn in diesem Glauben bestärkt. "Er sagte zu mir: 'Du Bengel wirst mal 93!'. Und jetzt werde ich eben 93!", fügte Stefan hinzu.

In diesem Jahr musste sich der Musiker leider auch unfreiwillig intensiver mit dem Thema Tod auseinandersetzen. Am 20. August 2025 verstarb seine Mutter Stefanie Mross im Alter von 85 Jahren. Sie litt zuletzt an Demenz und lebte in einem Pflegeheim, das Stefan und seine Partnerin Eva Luginger regelmäßig besuchten. "Das letzte Amen gibt einfach der liebe Gott und wir müssen uns fügen. Sie hatte ein schönes Leben. Ohne Schmerzen. Sie hat bis zuletzt gelacht", erklärte der Moderator im Gespräch mit Bild. Der Verlust ist dennoch ein schwerer Schlag für ihn, auch wenn er Trost im Gedanken findet, dass seine Mutter glücklich war.

Stefan hatte ein enges Verhältnis zu seiner Mutter, die ihn zeitlebens unterstützte. Bereits in der Vergangenheit berichtete er, dass er Zeit fand, ihr in den letzten Stunden besonders liebevoll beizustehen. Er und sein Bruder waren bei ihr, als sie verstarb, und schufen so einen würdevollen Abschied. Für Stefan war es von großer Bedeutung, dass sie bis zu ihrem Lebensende von Familie umgeben war. In einem der seltenen ruhigen Momente, die das Leben als Schlagerstar erlaubt, spricht Stefan oft voller Wärme über die Erinnerungen, die ihn und seine Mutter verbanden.

ActionPress / Hofer, Günter Stefan Mross im September 2024

IMAGO / HOFER Stefan Mross und seine Mutter Stefanie Mross

Instagram / stefan.mross Stefan Mross 2024