Kanada statt Kalifornien: "Virgin River" überrascht die Fans

Die siebte Staffel von "Virgin River" ist seit dem 12. März auf Netflix verfügbar und begeistert die Zuschauer erneut mit atemberaubenden Naturkulissen. Die Serie mit Alexandra Breckenridge (43) als Melinda "Mel" Monroe und Martin Henderson (51) als Jack Sheridan erzählt die Geschichte einer ehemaligen Krankenschwester, die aus Los Angeles in die Kleinstadt Virgin River in Nordkalifornien zieht und sich dort in den örtlichen Barbesitzer verliebt. Obwohl die Serie in Kalifornien spielt, wird die Show tatsächlich in Vancouver und British Columbia in Kanada gedreht. Die malerischen Landschaften der Region dienen als perfekte Kulisse für die fiktive Stadt Virgin River, die auf den gleichnamigen Bestseller-Romanen von Robyn Carr basiert.

Location Manager W. Robert "Fluffy" Millar verriet gegenüber dem Netflix-Portal Tudum, wie sehr ihm die Arbeit an der Serie Freude bereitet. "Es geht um schöne Menschen in schwierigen Umständen an schönen Orten", erklärte er. Er versuche stets, sich mit jeder Episode zu übertreffen und noch hübschere, atemberaubendere Ausblicke oder einen weiteren leicht zugänglichen, dichten Wald zu finden. Die Außenaufnahmen von Jacks Bar werden beispielsweise am Watershed Grill in Brackendale gedreht, einem Restaurant direkt am Fluss in Squamish. Das Gebäude von Mels Praxis ist in Wahrheit ein viktorianisches Anwesen aus dem Jahr 1889 an der First Street in New Westminster, während ihre gemütliche Blockhütte tatsächlich das Zuhause eines Parkwächters im Murdo Frazer Park in North Vancouver ist.

Die Serie, die mittlerweile in ihre siebte Staffel geht, hat allerdings auch Veränderungen im Cast erlebt. Marco Grazzini, der seit der zweiten Staffel Detective Mike Valenzuela verkörperte und Lauren Hammersley, die von Anfang an die Rolle der Charmaine spielte, werden nach dieser Season nicht mehr dabei sein. Dennoch bleibt die Netflix-Produktion weiterhin beliebt bei den Fans, die sich an den romantischen Verwicklungen und der idyllischen Kulisse erfreuen. Die historischen Drehorte, darunter auch das Haus von Bürgermeisterin Hope McCrea – in Wirklichkeit die Edgar Residence aus dem Jahr 1912 in Burnaby – verleihen der Serie zusätzlichen Charme und machen British Columbia zu einem echten Star der Show.

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Imago Martin Henderson und Zibby Allen in einer Szene aus "Virgin River" Staffel 5, Episode 2, vor Bergkulisse

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Imago Alexandra Breckenridge und Martin Henderson in "Virgin River", Staffel 5, Episode 4

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2025 Netflix, Inc Ben Hollingsworth in "Virgin River", Staffel 7