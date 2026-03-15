Ben Hollingsworth verletzt sich bei Sexszene auf Motorrad

Ben Hollingsworth hat bei den Dreharbeiten zu "Virgin River" schmerzhafte Erfahrungen gemacht. Der Schauspieler, der in der erfolgreichen Netflix-Serie die Rolle des Brady verkörpert, verletzte sich bei einer wilden Sexszene auf einem Motorrad. In der neunten Episode der siebten Staffel kommt es zwischen seinem Charakter und Brie, gespielt von Zibby Allen, nach einer intensiven Liebesbeichte endlich zur heißen Vereinigung. Die beiden haben Sex auf Bradys Motorrad, wobei Brie auf ihm sitzt, während er auf dem Bike liegt. Die Szene ist so intensiv, dass Brie ihm sogar das Hemd mit beiden Händen aufreißt. Doch was auf dem Bildschirm nach purer Leidenschaft aussah, war für Ben in Wirklichkeit äußerst schmerzhaft, wie er jetzt Entertainment Weekly verriet.

"Der menschliche Körper ist nicht dafür gemacht, Sex auf einem Motorrad zu haben", erklärte er gegenüber dem Portal. "Mein Rücken tat wochenlang weh. Ich habe meinen Rücken über das Ding gebeugt. Das war ein richtiges Bauchmuskeltraining. Es mag auf dem Bildschirm wie Vergnügen oder Lust ausgesehen haben, aber Ben Hollingsworth hatte Schmerzen", betonte der Darsteller. Trotz der körperlichen Strapazen hält Ben die Szene für gelungen und die Mühe für lohnenswert. Die spontane Art der Sexszene sei repräsentativ für die Beziehung zwischen Brady und Brie, die von Anfang an spontan gewesen sei und auf dem Papier eigentlich keinen Sinn ergebe, aber einfach funktioniere.

Ben ist bereits seit der ersten Staffel 2019 Teil von "Virgin River" und hat als Brady schon einiges mitgemacht: Messerattacke, verheerender Waldbrand, Flirtschlacht am Tresen von Jacks Bar und eine inzwischen legendäre Pooltisch-Szene – die Motorradnummer soll diese sogar noch toppen. Am Ende der siebten Staffel bleibt Bradys Schicksal allerdings ungewiss, da die Staffel mit einem Cliffhanger endet, in dem der beliebte Charakter in einem brutalen Unfall von seinem Motorrad stürzt – demselben Motorrad, das er und Brie in der Nacht zuvor benutzt hatten. Ob Brady überlebt oder stirbt, weiß Ben zwar, darf es aber niemandem verraten – das erfahren die Zuschauer nur bei einem Blick in die neuen Folgen, die derzeit bei Netflix zu sehen sind.

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2025 Netflix, Inc Ben Hollingsworth in "Virgin River", Staffel 7

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2025 Netflix, Inc Zibby Allen als Brie Sheridan "Virgin River", Staffel 7

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Getty Images Ben Hollingsworth, Schauspieler