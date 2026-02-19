Neues Kapitel: Siebte Staffel "Virgin River" startet im März

Die Fans von "Virgin River" dürfen sich freuen: Am Donnerstag, den 12. März, kehrt die beliebte Netflix-Serie mit ihrer siebten Staffel zurück. Im Mittelpunkt stehen dieses Mal Mel Monroe und Jack Sheridan als frisch verheiratetes Paar, das seinen langgehegten Traum verwirklichen möchte – endlich Eltern zu werden. Bereits seit mehreren Staffeln versuchen die beiden, eine Familie zu gründen, und nun könnte eine Adoption die Lösung sein. Eine wichtige Rolle spielt dabei Marley, eine von Mels Patientinnen, die ein Baby erwartet. Der offizielle Trailer, den Netflix Anfang Februar veröffentlichte, gibt einen ersten Einblick in die emotionalen Herausforderungen, die auf das Paar zukommen.

Die neue Staffel verspricht jedoch nicht nur bei Mel und Jack reichlich Drama. Der Trailer deutet an, dass Doc um das Vertrauen der Bewohner des Städtchens kämpfen muss, nachdem in der vorherigen Staffel Bedenken wegen eines möglichen Behandlungsfehlers aufkamen. Auch andere Paare stehen vor Wendepunkten: Brady meldet sich bei Brie, Kaia überdenkt ihre Beziehung zu Preacher, und Lizzie und Denny lernen als frischgebackene Eltern die Herausforderungen kennen, ein Baby großzuziehen. Die siebte Staffel umfasst insgesamt zehn Folgen und wurde bereits im Dezember 2024 vor der Premiere der sechsten Staffel angekündigt.

Neben den vertrauten Gesichtern wie Alexandra Breckenridge (43) als Mel und Martin Henderson (51) als Jack gibt es auch einige Neuzugänge im Cast. Vampire Diaries-Bekanntheit Sara Canning (38) spielt Victoria, eine ehemalige Polizistin, die nach einer Schussverletzung im Dienst nun für die staatliche Ärztekammer als Ermittlerin arbeitet. Sie kommt nach Virgin River, um Docs Praxis zu überprüfen, doch ihr Besuch führt auch zu einem unerwarteten Wiedersehen. Cody Kearsley verkörpert Clay, einen Mann mit Erfahrung auf dem Rodeo-Circuit, der seine Schwester sucht, mit der er in einer Pflegefamilie aufgewachsen ist. Austin Nichols (45) vervollständigt die neuen Darsteller als mysteriöse Figur aus Mels Vergangenheit. Die Serie, die auf den Romanen von Robyn Carr basiert, wurde bereits für eine achte Staffel verlängert.

Netflix Alexandra Breckenridge und Martin Henderson in "Virgin River"

Imago Sara Canning bei der New Yorker Premiere von "War for the Planet of the Apes", 2017

Netflix Sarah Dugdale als Lizzie und Kai Bradbury als Denny Cutler in "Virgin River" Staffel 7

