Spoiler: Diese zwei "Virgin River"-Darsteller steigen aus

Die beliebte Netflix-Serie "Virgin River" muss sich von zwei langjährigen Darstellern verabschieden. Marco Grazzini, der seit fünf Staffeln Detective Mike Valenzuela verkörpert, wird nach der aktuellen siebten Season nicht mehr dabei sein. Auch Lauren Hammersley, die seit Beginn der Serie die Rolle der Charmaine spielt, steigt aus. "Er kommt nicht zurück für Staffel 8", bestätigte Showrunner Patrick Sean Smith gegenüber Deadline in Bezug auf Marco. Beide Schauspieler könnten in späteren Staffeln jedoch wieder zurückkehren, stellte er in Aussicht. Marco war zunächst ab Staffel 2 als Nebendarsteller eingestiegen und wurde ab der dritten Staffel zum Hauptcast befördert.

In der siebten Staffel erhielt Marcos Figur Mike einen vorläufigen Abschluss. Nachdem Brie seinen Heiratsantrag am Ende der sechsten Staffel ablehnte und sich letztlich wieder mit Brady aussöhnte, fand Mike in der aktuellen Season mit der Ermittlerin Victoria zusammen. "Mike wird wahrscheinlich für eine Weile zurückstehen, bis wir etwas geschrieben haben", erklärte Patrick. Er könne sich aber durchaus vorstellen, die Figur in einer größeren Rolle zurückzubringen, wenn die kreative Richtung stimme. Lauren, die Charmaine verkörpert, war in der siebten Staffel größtenteils abwesend, nachdem ihre Figur am Ende von Staffel 6 entführt worden war und erst später von Brie gerettet wurde.

Der restliche Hauptcast der Serie bleibt hingegen an Bord. Auch Ben Hollingsworth, dessen Figur Brady am Ende des Staffelfinales in einen bedrohlichen Unfall verwickelt wird, soll zurückkehren. "Virgin River" hat über die bisherigen sieben Staffeln hinweg eine bemerkenswert stabile Besetzung gehabt. Nur vier Hauptdarsteller verließen die Serie bisher, darunter Grayson Gurnsey nach Staffel 4 und Mark Ghanimé nach Staffel 6. Patrick betonte, dass er sich auf die Langlebigkeit der Show konzentriere und sicherstellen wolle, dass die verbleibenden Figuren genügend Story-Potenzial hätten. Wenn Charaktere ihren Verlauf genommen hätten, müsse man Entscheidungen treffen und neues Blut in die Serie bringen.

Courtesy of Netflix Alexandra Breckenridge als Mel Monroe und Martin Henderson als Jack Sheridan in "Virgin River"

Getty Images Ben Hollingsworth, Schauspieler

Courtesy of Netflix Martin Henderson als Jack Sheridan in "Virgin River"