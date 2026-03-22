Neue Liebe: Lily Allen kuschelt mit Freund Jonah im Taxi

Lily Allen (40) zeigte sich am Freitagabend nach ihrer Show "West End Girl" im London Palladium in zärtlicher Zweisamkeit mit ihrem neuen Freund Jonah Freud. Im Taxi auf dem Heimweg legte der 28-jährige Künstler liebevoll seine Hand auf das Knie der 40-jährigen Sängerin, wie Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen, zeigen. In einem rosafarbenen Chanel-Mantel aus Tweed mit Fuchsfellbesatz, kombiniert mit einem silbernen Crop-Top und einem elfenbeinfarbenen Seidenrock, strahlte die Musikerin trotz des späten Abends. Dazu trug sie pfirsichfarbene High Heels und eine schwarze Lederhandtasche. Die romantische Szene im Taxi markierte einen weiteren öffentlichen Auftritt des Paares, das sich immer häufiger gemeinsam zeigt.

Für Lily ist die Beziehung mit Jonah die erste ernsthafte Romanze seit dem Ende ihrer vierjährigen Ehe mit Stranger Things-Star David Harbour (50) im vergangenen Jahr. Die explosive Trennung und Vorwürfe der Untreue inspirierten die Sängerin zu ihrem Trennungsalbum "West End Girl", das von Kritikern gefeiert wurde und Platz eins der offiziellen Album-Download-Charts erreichte. Das Albumcover, ein Gemälde der spanischen Künstlerin Nieves Gonzalez, das Lily in einer blauen Steppjacke, einem Spitzen-Minirock und gepunkteten Stiefeln zeigt, wurde diese Woche in der National Portrait Gallery ausgestellt. "Ich freue mich sehr, dieses besondere Gemälde für alle sichtbar zu machen", erklärte Lily gegenüber dem Magazin Grazia. Das Porträt reflektiere viele Facetten des Albums wie Stärke, Kraft, Verletzlichkeit und Entschlossenheit.

Jonah ist der Sohn des Unternehmers Matthew Freud (62) und dessen Ex-Frau Caroline Hutton sowie der Neffe des verstorbenen Künstlers Lucian Freud. Das Paar wurde bereits mehrfach bei Dates gesichtet und unternahm im vergangenen Monat sogar eine Reise nach Italien, wo sie in einer Suite im Hotel Locarno übernachteten, die rund 800 Pfund pro Nacht kosten soll. Im Dezember wurden Lily und Jonah auch auf ihrer Weihnachtsfeier im Londoner Stringfellow's knutschend erwischt. Ihren Beziehungsstatus bestätigte die Sängerin selbst in einem Interview mit dem Magazin Grazia, als sie auf die Frage, wer ihr zuletzt eine SMS geschrieben habe, schlicht antwortete: "Mein Freund."

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Getty Images Lily Allen mit David Harbour bei einer Premiere