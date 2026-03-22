Lily Allen lädt ihren entfremdeten Vater zum Konzert ein

Lily Allen (40) hat offenbar einen wichtigen Schritt zur Versöhnung mit ihrem Vater Keith Allen (72) gemacht. Die Sängerin lud den 72-jährigen Schauspieler vergangene Woche zu ihrem Konzert in der Bristol Beacon ein, wo er in der ersten Reihe Platz nahm. An ihrer Seite befanden sich auch Lilys Mutter Alison Owen (65) mit ihrem Partner Aaron Bateman sowie die älteste Tochter der Musikerin, die 13-jährige Marnie. Beobachter beschrieben die Atmosphäre laut Daily Mail als herzlich und entspannt. Keith, der unter anderem in der BBC-Serie "Bodies" und im Film "Shallow Grave" zu sehen war, posierte nach dem Auftritt bereitwillig mit Fans für Fotos. Insider sehen in der Einladung nach Jahren des Schweigens ein klares Zeichen der Annäherung in einer seit Langem komplizierten Familiendynamik.

Die Beziehung zwischen Lily und ihrem Vater war über die Jahre hinweg immer wieder von Spannungen geprägt. In ihren Memoiren "My Thoughts Exactly" aus dem Jahr 2018 beschrieb die 40-Jährige Keith einst als narzisstisch und kalt und schilderte unter anderem, wie er beim Glastonbury Festival einen durch Kokain verursachten Herzinfarkt erlitten habe, als sie 13 Jahre alt war. Keith selbst bestritt diese Darstellung und sprach stattdessen von einer Lebensmittelvergiftung, was zu einer erneuten Abkühlung ihres Verhältnisses führte. 2021 erklärte Lily, dass der letzte Kontakt mit ihrem Vater eine knappe SMS am Vatertag gewesen sei. Seitdem hätten sie nicht mehr wirklich miteinander gesprochen.

Die Einladung nach Bristol erfolgt zu einer Zeit, in der Lily intensiv mit den Folgen ihrer Trennung von David Harbour (50) beschäftigt ist. Die Sängerin war mit dem Stranger Things-Darsteller verheiratet und lebte mit ihm und ihren beiden Töchtern aus erster Ehe in New York, bevor sie kürzlich nach London zurückkehrte. Ihr aktuelles Album "West End Girl", mit dem sie derzeit auf Tour ist, verarbeitet den Zusammenbruch ihrer Ehe und erhielt drei Nominierungen bei den diesjährigen Brit Awards. Am Freitag trat Lily im London Palladium auf, wo rund 150 Fans in der Kälte warteten, um einen Blick auf sie zu erhaschen. Nach der Show verließ sie die Veranstaltung gemeinsam mit ihrem neuen Freund Jonah Freud.

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Getty Images Lily und Keith Allen, 2007

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Imago Lily Allen bei der Eröffnung der De Beers London Boutique "Master of Diamonds 1888" in Paris, 27. Januar 2026

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Getty Images David Harbour und Lily Allen, Mai 2022