Davids Untreue: Lily Allen enthüllt Beweise auf der Bühne

Lily Allen (40) hat am 2. März die Auftaktshow ihrer "West End Girl"-Tour in London zelebriert und dabei für einen spektakulären Moment gesorgt. Während ihres Auftritts des Songs "4chan Stan" zog die Sängerin eine lange Bahn grüner Seide hinter einem Bühnenbett hervor, die offenbar mit Texten bedruckt war, die wie Einkaufsbelege aussahen. Die 40-Jährige wickelte sich anschließend in den Stoff und formte daraus ein enges Kleid. Der Song, der acht Monate nach der Trennung von ihrem Ex-Mann David Harbour (50) im Februar 2025 erschien, handelt von einer Frau, die Belege von Einkäufen findet, die ihr Partner für andere Frauen getätigt hat. Lily performte damit eine visuelle Anspielung auf die Lyrics des Tracks.

In "4chan Stan" singt Lily unter anderem: "Nie bei Bergdorf's gewesen / Aber du hast dort jemanden am 24. Mai zum Shoppen mitgenommen. Du hast ihr eine Handtasche gekauft / Sie war nicht billig / Ich war in London / Wahrscheinlich am Schlafen." Gegenüber der britischen Vogue erklärte sie im Oktober 2025, dass das Album zwar von Erlebnissen aus ihrer Ehe inspiriert sei, aber nicht alles wortwörtlich genommen werden sollte. "Es gibt Dinge auf der Platte, die ich in meiner Ehe erlebt habe, aber das heißt nicht, dass alles die reine Wahrheit ist", sagte sie. Das Album habe sie in nur 16 Tagen geschrieben und ihre Gefühle von "Verwirrung, Trauer, Kummer und Hilflosigkeit" nach der Trennung darin verarbeitet.

David Harbour äußerte sich im April gegenüber dem britischen Magazin GQ zurückhaltend zu seinem Privatleben. "Ich schütze die Menschen und die Realität meines Lebens", erklärte der Stranger Things-Star. Das Beste, was er tun könne, sei, all diese Erfahrungen in seine Arbeit fließen zu lassen. "Meine Erfahrung, egal wie schrecklich oder großartig, wird immer für jemand anderen nützlich sein, wenn sie durch Kunst kanalisiert wird", so der Schauspieler. Neben "West End Girl" soll Lily bereits an einem weiteren Album arbeiten, das sich diesmal mit Männern aus der Musikbranche auseinandersetzt. Die Songs dafür sollen bereits vor rund fünf Jahren entstanden sein und werden derzeit in Los Angeles mit Produzent Blue May aktualisiert.

Getty Images David Harbour, Schauspieler, und Lily Allen, Sängerin

Imago Lily Allen bei der Eröffnung der De Beers London Boutique in Paris, Januar 2026

Getty Images Lily Allen und David Harbour im Dezember 2023