Trotz Nominierung: Lily Allen schwänzte BRIT Awards

Lily Allen (40) hat die BRIT Awards in Manchester am Samstag in letzter Minute abgesagt – und das, obwohl sie in drei Kategorien nominiert war. Die 40-jährige Sängerin sollte eigentlich zu der prestigeträchtigen Preisverleihung reisen, doch nur wenige Stunden vor Beginn der Zeremonie änderte sie ihre Pläne. Ihre Freundin Miquita Oliver (41) war zu diesem Zeitpunkt bereits bei ihr zu Hause, um auf Lilys Töchter Ethel und Marnie aufzupassen. "Lily war eigentlich auf dem Weg nach Manchester, deshalb habe ich die Mädchen gebabysittet", erzählte Miquita nun in der neuesten Folge ihres gemeinsamen Podcasts "Miss Me?" mit Jordan Davies. "Und dann stand Lily plötzlich einfach in der Tür."

Statt auf dem roten Teppich landete die Musikerin schließlich unter der Decke auf dem Sofa – zusammen mit ihren Kindern und Freunden schaute sie die Preisverleihung gemütlich von zu Hause aus. "Ich fragte: Warum bist du nicht bei den BRITs? Aber aus irgendeinem Grund hat sie entschieden, nicht zu gehen, und wir haben uns alle unter die Decke gekuschelt und zugeschaut", erklärte Miquita. Die Moderatorin fügte schmunzelnd hinzu: "In gewisser Weise war es gut, dass sie nicht gewonnen hat – es wäre ziemlich surreal gewesen, wenn sie den Preis für Album des Jahres bekommen hätte, während wir auf dem Sofa unter einer Decke saßen." Lily ging bei der Veranstaltung tatsächlich in allen drei Kategorien leer aus, in denen sie nominiert war – Artist of the Year, Album of the Year und Best Pop Act gingen stattdessen an Olivia Dean.

Einem Bericht von The Sun zufolge hatte Lily kurzfristig wegen einer Erkältung abgesagt. Sie habe ihre Stimme für ihre "West End Girl"-Tour schonen wollen, die am Montag in Glasgow startete. Mit ihrem neuen Album "West End Girl" hatte die Sängerin die Trennung von ihrem Ehemann, Stranger Things-Star David Harbour (50), verarbeitet und dabei schonungslos ehrliche Einblicke in ihre gescheiterte Ehe gegeben. Obwohl Lily in der Vergangenheit bereits achtmal für die BRIT Awards nominiert wurde, entschied sie sich diesmal bewusst, der glamourösen Veranstaltung fernzubleiben und den Abend stattdessen im kleinen Kreis zu verbringen.

Getty Images Lily Allen, Sängerin

Getty Images Lily Allen, Dezember 2025

Imago Olivia Dean bei den BRIT Awards 2026 in Manchester