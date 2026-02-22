"Mein Freund": Lily Allen macht neue Beziehung öffentlich

Also doch – Lily Allen (40) hat eine neue Liebe! Nach ihrer turbulenten Trennung von David Harbour (50) hat die Sängerin nun in einem Interview mit dem Magazin Grazia ihre neue Beziehung bestätigt. Als sie gefragt wurde, wer die letzte Person war, der sie eine Nachricht geschickt habe, antwortete sie mit einem verlegenen und verliebten "Mein Freund". Offenbar handelt es sich bei dem glücklichen Mann an ihrer Seite um den 28-jährigen Jonah Freud. Das Paar wurde bereits im November des vergangenen Jahres dabei gesehen, wie es sich auf einer Party küsste, und wurde auch in diesem Jahr gemeinsam in Rom und Paris gesichtet.

Jonahs Name ist kein unbekannter – der Londoner Künstler stammt aus einer berühmten Familie. Er ist der Ururenkel des Psychoanalytikers Sigmund Freud (†83). Sein Vater ist der britische Unternehmer Matthew Freud (62), der das PR-Büro Freud Communications gegründet hat. Seine Mutter Caroline Hutton war mit Charles Spencer verheiratet, dem Bruder von Prinzessin Diana (†36). Im Gegensatz zu seiner prominenten Familie führt Jonah ein eher zurückgezogenes Leben und arbeitet unter anderem als Autor. Lily hingegen ist ein Weltstar und bekannt für ihre persönlichen und direkten Songtexte in Hits wie "Fuck You", "Smile", "The Fear" und "It's Not Fair".

Bevor die Sängerin ihr Glück mit Jonah fand, verarbeitete sie ihre gescheiterte Ehe mit dem "Stranger Things"-Star David Harbour auf drastische Weise. Auf ihrem 2025 erschienenen Album "West End Girl" sang sie offen über die Gründe für das Scheitern ihrer Beziehung und warf ihrem Ex-Mann Untreue und Sexsucht vor. Alle 14 Songs des Albums handelten von der zerbrochenen Beziehung. Lily ist für ihre ehrlichen und persönlichen Texte bekannt und scheint nun ein neues Kapitel in ihrem Leben aufgeschlagen zu haben.

Imago Lily Allen bei der Eröffnung der De Beers London Boutique "Master of Diamonds 1888" in Paris, 27. Januar 2026

Getty Images Lily Allen bei den Fashion Awards 2025 in London

Getty Images David Harbour bei der Premiere von "Stranger Things" Staffel 5 in Hollywood, November 2025