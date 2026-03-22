Verschwinden von Nancy Guthrie: Familie fleht um Hinweise

Knapp zwei Monate nach dem mysteriösen Verschwinden von Nancy Guthrie wendet sich ihre Familie erneut an die Öffentlichkeit und bittet die Bevölkerung in Tucson eindringlich um Hilfe. Savannah Guthrie (54), die als Moderatorin der "Today Show" bekannt ist, hat gemeinsam mit ihren Geschwistern Annie und Camron Guthrie sowie deren Ehepartnern ein Statement veröffentlicht. Die Erklärung wurde am Samstagabend im Rahmen einer Spezialsendung des Senders News 4 Tucson mit dem Titel "Bring Her Home: The Disappearance of Nancy Guthrie" ausgestrahlt. Darin bedankt sich die Familie zunächst für die Unterstützung aus der Gemeinde, betont aber, dass die Menschen in Tucson und im gesamten Süden von Arizona der Schlüssel zur Aufklärung des Falls sein könnten.

In ihrem emotionalen Aufruf bittet die Familie alle Bürger, ihre Erinnerungen zu durchforsten – besonders für die Zeiträume um den 31. Januar und die frühen Morgenstunden des 1. Februar sowie den späten Abend des 11. Januar. "Wir bitten diese Gemeinde verzweifelt um erneute Aufmerksamkeit für den Fall unserer Mutter", heißt es in dem Statement, das dem Magazin People vorliegt. Die Angehörigen appellieren an die Einwohner, Kameraaufnahmen, Notizen, Textnachrichten, Beobachtungen oder Gespräche zu überprüfen, die im Nachhinein bedeutsam sein könnten. "Kein Detail ist zu klein. Es könnte der Schlüssel sein", schreiben sie weiter. Die Familie gibt zu verstehen, dass sie die Realität akzeptiert hat, dass Nancy möglicherweise nicht mehr am Leben ist: "Wir vermissen unsere Mutter mit jedem Atemzug und wir können nicht in Frieden sein, bis sie zu Hause ist. Wir können nicht trauern, wir können nur leiden und uns fragen."

Nancy Guthrie wurde zuletzt am 31. Januar gesehen, nachdem sie Zeit im Haus ihrer Tochter in Tucson verbracht hatte. Seitdem arbeiten lokale Behörden und FBI-Agenten gemeinsam an der Aufklärung ihres Verschwindens, doch alle bisherigen Spuren blieben ohne Erfolg. Eine Türklingelkamera an Nancys Haus hatte einen Mann mit Skimaske gefilmt, der auf beunruhigende Weise vor dem Gebäude stand und versuchte, die Kamera mit Pflanzenteilen zu verdecken. In den vergangenen Wochen wurden mehrere Personen von der Polizei vorübergehend festgenommen, jedoch kurz darauf wieder freigelassen. Die Ermittler hatten zudem ein verdächtiges Fahrzeug identifiziert, das am Morgen des 31. Januar in der Nachbarschaft gesichtet wurde, und werteten umfangreiche Überwachungsaufnahmen aus. Trotz aller Bemühungen fehlt bislang der entscheidende Hinweis, der Nancy nach Hause bringen könnte.

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Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihrer Mutter Nancy

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Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihren Geschwistern, kurz nach der angeblichen Entführung ihrer Mutter, Februar 2026

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