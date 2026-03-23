Netflix-Star Johannes Heinrichs ist wieder Papa geworden

Johannes Heinrichs ist zum dritten Mal Vater geworden. Wie der Schauspieler jetzt gegenüber Bild verriet, brachte seine Ehefrau Nadja Jo Klapper vor einer Woche ihre dritte gemeinsame Tochter zur Welt. "Ich bin überglücklich, dass sie jetzt da ist", schwärmte der 36-Jährige über den Familienzuwachs. Das dritte Baby fühle sich "einfach perfekt" an, erklärte Johannes weiter. Die Familie sei zwar schon vorher toll gewesen, aber nun seien sie "noch vollständiger". Wie bei seinen ersten beiden Töchtern war der Schauspieler auch diesmal bei der Geburt dabei und durfte sogar selbst die Nabelschnur durchschneiden. "Was für ein Moment!", erinnerte er sich.

Bei der Namenswahl für die kleine Schwester durften die beiden älteren Töchter, die zehn und zwölf Jahre alt sind, kräftig mitentscheiden. "Wir hatten einige Namen in unserer Auswahl und haben uns dann zusammen geeinigt", verriet Johannes. Welcher Name es am Ende geworden ist, behält die Familie für sich. Laut dem stolzen Papa passe er aber "perfekt zu unserer Tochter". Seine Frau Nadja habe "mal wieder unglaubliche Arbeit geleistet", zeigte sich Johannes voller Bewunderung. Zwar könne er nicht viel tun, doch "bei ihr zu sein und sie mental zu unterstützen" sei ihm sehr wichtig. Die großen Schwestern seien "völlig aus dem Häuschen" und würden sich rührend um ihr neues Geschwisterchen kümmern.

Johannes hatte zuletzt mit der Netflix-Serie "Senna" international für Aufsehen gesorgt. In der Serie über das Leben des brasilianischen Formel-1-Weltmeisters Ayrton Senna verkörperte er die Rennfahrer-Legende Niki Lauda (†70). Der Wahlberliner zeigte sich im Bild-Interview stolz auf seine Familie und kann sich "nichts Schöneres vorstellen" als der einzige Mann unter vier Frauen zu sein. Sie seien allesamt starke Persönlichkeiten mit "sehr viel Herz und sehr viel Humor". Er sei heute deutlich mehr angekommen in seinem Leben als noch vor zehn Jahren und strahle vermutlich auch mehr Ruhe und Gelassenheit aus. "Dadurch genieße ich es jetzt noch mehr Papa zu sein", so Johannes.

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Imago Johannes Heinrichs mit Nadja Jo Klapper bei der Premiere von "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke", Januar 2026

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Instagram / johannes_heinrichs Johannes Heinrichs' Baby, März 2026

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Alan Roskyn/Netflix Johannes Heinrichs als Niki Lauda in "Senna"

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